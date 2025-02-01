Сергей Примаченко рассказал, как влияет на посевы аномально тёплая зима в Беларуси

В текущую пятилетку необходимо существенно ускорить интеллектуальную модернизацию белорусской экономики. Об этом накануне заявил глава государства, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора представителям научного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их достижения – очередной шаг в укреплении технологического суверенитета страны, тем не менее подходы необходимо скорректировать. Исследования ради исследований нам не нужны, потому внимание – прикладным разработкам, тем что приносят деньги (не только внутри страны, но также на внешних рынках). В них мы нуждаемся уже сегодня.

«Главное, чтобы не зазвездились!» Серьезный разговор Лукашенко с учеными.

Как подчеркнул Президент, есть сферы, в которых Беларусь накопила серьезный опыт и компетенции. Именно на их развитии необходимо сделать упор. Речь, например, о машиностроении – в частности электротранспорте – а также аграрной отрасли. Достижения отечественного АПК широко известны за пределами Беларуси: опыт в растениеводстве и содержании скота сегодня охотно перенимают страны-партнеры. Но это не повод останавливаться в развитии, тем более, что это не позволяют сделать и климатические изменения. Нынешняя зима в Беларуси – стала аномально теплой, и последствия могут серьезно отразиться на посевах.