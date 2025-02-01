Сергей Примаченко рассказал, как влияет на посевы аномально тёплая зима в Беларуси
В текущую пятилетку необходимо существенно ускорить интеллектуальную модернизацию белорусской экономики. Об этом накануне заявил глава государства, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора представителям научного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их достижения – очередной шаг в укреплении технологического суверенитета страны, тем не менее подходы необходимо скорректировать. Исследования ради исследований нам не нужны, потому внимание – прикладным разработкам, тем что приносят деньги (не только внутри страны, но также на внешних рынках). В них мы нуждаемся уже сегодня.
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Как подчеркнул Президент, есть сферы, в которых Беларусь накопила серьезный опыт и компетенции. Именно на их развитии необходимо сделать упор. Речь, например, о машиностроении – в частности электротранспорте – а также аграрной отрасли. Достижения отечественного АПК широко известны за пределами Беларуси: опыт в растениеводстве и содержании скота сегодня охотно перенимают страны-партнеры. Но это не повод останавливаться в развитии, тем более, что это не позволяют сделать и климатические изменения. Нынешняя зима в Беларуси – стала аномально теплой, и последствия могут серьезно отразиться на посевах.
Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
Сегодня озимые в состоянии между периодом покоя и периодом роста. Сказать, что сегодня озимые в идеальном состоянии и перезимовывают – нельзя. Потому что в южных регионах видим просыпание озимой ржи, растения начали вегетировать. Это касается и тритикалий. К сожалению, это не есть хорошо, потому что идет расход сахаров. Растения дышат и требуют к себе внимания.
Учитывая полусонное состояние растений, скоро надо будет вносить удобрения. Однако если придут заморозки, которые прогнозируют в ближайшие недели, подкормка может обернуться гибелью культуры. Отметим, озимые только в Минской области занимают порядка 70 тысяч гектаров. Как отмечают эксперты, внести удобрения не проблема (сделать это можно за 5 дней), но главное сейчас – не навредить.
Евгений Грук, ведущий агроном по защите растений агрокомбината «Ждановичи»:
Погода у нас лояльная. Ночью холодно, в ближайшие три недели обещают до -7 градусов. На данный момент, судя по погоде, ожидается, что будет ранняя весна. Это быстрые подкормки, ранний быстрый сев. Будет развиваться очень много болезней, вредителей. Будут планироваться три фунгицидные обработки, две инсектицидные.