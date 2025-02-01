В Минске прошла итоговая коллегия Белорусского статистического комитета

Мир должен знать о реальной ситуации в Беларуси. Белстат борется с неверной статистикой агентств ООН по нашей стране. Итоги работы органов государственной статистики за 2024 год и основные приоритеты на текущий обозначили на заседании в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По многим позициям у Беларуси очень высокие показатели и рейтинги. Например, по обеспеченности врачами, трансплантологии, охране материнства и детства – мы занимаем лидирующие позиции. Но агентства ООН далеко не всегда используют наши национальные данные при подведении итогов. Поэтому за прошлый год Белстат провел полномасштабное обследование, перепроверил данные и направил запросы в соответствующие организации. В результате в глобальной базе удалось разметить реальные национальные показатели по множеству ключевых аспектов.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Наша работа дала результат. ВОЗ и ряд других организаций заменили показатели. И наши показатели, которые были значительно выше, это была и материнская смертность, и люди, проживающие в трущобах, например, у Республики Беларуси этот стремится к нулю, а там стояла достаточно высокая цифра, они уже откорректированы. Плюс откорректированы данные по показателям Международной организации труда. И по ряду агентств мы добились того, чтобы был скорректирован показатель по среднегодовой численности населения Республики Беларусь.

Согласно последним данным Белстата, в нашей стране отсутствует многомерная бедность. Национальный индекс на сегодняшний день составляет всего 0,01. Статистики провели детальный анализ гендерного разрыва в оплате труда, результаты которого показали, что разница в заработной плате между мужчинами и женщинами составляет всего 5,8 %. Данные были получены с учетом отраслевой принадлежности, стажа работы и уровня образования, что свидетельствует о высокой степени равенства в доходах белорусов независимо от пола. Что касается задач для комитета на текущий год, в числе ключевых приоритетов – улучшение качества статистических данных и внедрение новых методов анализа.