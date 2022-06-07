Молодёжные лидеры про идеи и деятельность. О чём расскажут на республиканском семинаре 9 и 10 июня?
Новости Беларуси. Студенческая деревня стала центром притяжения всей учащейся молодежи страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городке открыты различные центры, в работе которых задействованы тысячи человек.
Чем заняты студенты в свободное время, расскажет Глеб Прокофьев.
Руку помощи готовы протянуть сами студенты. В нашей стране волонтерское движение вызывает все больший интерес у молодежи. Из наиболее актуальных – защита животных, медицинская и социальная сферы. В сегодняшних непростых реалиях помощь волонтеров необходима как никогда.
Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра:
В пик миграционного кризиса в прошлом году большую роль сыграли волонтеры гродненских высших учебных заведений. Они оказывали помощь на постоянной основе. Ездили, завозили продукты питания, необходимые вещи, необходимые средства личной гигиены.
А на передовой информационной войны – Международная ассоциация выпускников вузов. Их главная задача – борьба с фейками. Рассказать иностранным студентам и их родителям о реальных событиях, происходящих в нашей стране – задача хоть не из легких, но вполне осуществимая.
Алла Маевская, директор Международной ассоциации выпускников вузов Беларуси:
Донести правдивую информацию о жизни в Беларуси, об обучении иностранных граждан в Беларуси до всех выпускников, которые находятся в нашем дальнем зарубежье. И для того, чтобы они могли донести до своих знакомых, до своих соседей, до своих родственников. А родители за рубежом ведь переживают в нашем современном мире, как живется, как обучается их детям. И когда они видят реальную картину их учебы и проживания, тогда им спокойно.
О своих инициативах и деятельности лидеры молодежных объединений расскажут во время работы тематических площадок на республиканском семинаре. Он пройдет 9 и 10 июня. Помимо этого запланировано пленарное заседание. Среди ключевых тем – поддержка молодежных общественных инициатив, патриотическое воспитание, волонтерство.
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