Молодёжные лидеры про идеи и деятельность. О чём расскажут на республиканском семинаре 9 и 10 июня?

Новости Беларуси. Студенческая деревня стала центром притяжения всей учащейся молодежи страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городке открыты различные центры, в работе которых задействованы тысячи человек.

Чем заняты студенты в свободное время, расскажет Глеб Прокофьев.

Руку помощи готовы протянуть сами студенты. В нашей стране волонтерское движение вызывает все больший интерес у молодежи. Из наиболее актуальных – защита животных, медицинская и социальная сферы. В сегодняшних непростых реалиях помощь волонтеров необходима как никогда.