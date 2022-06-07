Чемоданова о «Минской смене»: уникальный проект, потому как не представлен в других регионах

Новости Беларуси. В Минске наградили финалистов проекта «Минская смена». Он стартовал в октябре 2021 года и объединил самую творческую и активную студенческую молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В финал вышли восемь проектов. Темы разные – благоустройство, патриотическое воспитание, создание безбарьерной среды. В течение полугода ребята обсуждали свои идеи с представителями структурных подразделений Мингорисполкома. Лучшие проекты внедрят в жизнь города. Все участники получили памятные подарки, дипломы и сертификаты.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Уникальный проект своего рода, потому как он не представлен в других регионах нашей страны. Основная цель проекта «Минская смена» – выявление лидерских возможностей молодежи. Это проект самореализации студенческой молодежи, то есть фактически мы даем площадку нашим ребятам показать себя с различной стороны.

Ангелина Лях, учащаяся филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»:

Мой проект напрямую связан с людьми, у которых есть нарушение слуха. И данное направление этого проекта я выбрала именно потому, что через год я стану дипломированным специалистом по сурдокоммуникации и данная сфера мне проста и понятна.

Михаил Рыжков, студент Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Название проекта – «Концепция патриотического воспитания». Работаем в рамках проекта «Минская смена» с октября прошлого года. Я считаю, что это важно не только для Минска, но и для всей Республики Беларусь.