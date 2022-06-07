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Чемоданова о «Минской смене»: уникальный проект, потому как не представлен в других регионах

07 июня 2022 17:24
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Новости Беларуси. В Минске наградили финалистов проекта «Минская смена». Он стартовал в октябре 2021 года и объединил самую творческую и активную студенческую молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чемоданова о «Минской смене»: уникальный проект, потому как не представлен в других регионах-1

В финал вышли восемь проектов. Темы разные – благоустройство, патриотическое воспитание, создание безбарьерной среды. В течение полугода ребята обсуждали свои идеи с представителями структурных подразделений Мингорисполкома. Лучшие проекты внедрят в жизнь города. Все участники получили памятные подарки, дипломы и сертификаты.

Чемоданова о «Минской смене»: уникальный проект, потому как не представлен в других регионах-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Уникальный проект своего рода, потому как он не представлен в других регионах нашей страны. Основная цель проекта «Минская смена» – выявление лидерских возможностей молодежи. Это проект самореализации студенческой молодежи, то есть фактически мы даем площадку нашим ребятам показать себя с различной стороны.

Чемоданова о «Минской смене»: уникальный проект, потому как не представлен в других регионах-7

Ангелина Лях, учащаяся филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»:
Мой проект напрямую связан с людьми, у которых есть нарушение слуха. И данное направление этого проекта я выбрала именно потому, что через год я стану дипломированным специалистом по сурдокоммуникации и данная сфера мне проста и понятна.

Чемоданова о «Минской смене»: уникальный проект, потому как не представлен в других регионах-10

Михаил Рыжков, студент Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Название проекта – «Концепция патриотического воспитания». Работаем в рамках проекта «Минская смена» с октября прошлого года. Я считаю, что это важно не только для Минска, но и для всей Республики Беларусь.

Чемоданова о «Минской смене»: уникальный проект, потому как не представлен в других регионах-13

«Минская смена» – уникальный проект. Он объединяет молодых активистов и привлекает инициативную часть общества к решению социально-экономических вопросов.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ольга Чемоданова # Михаил Рыжков # Ангелина Лях # Фотофакт

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