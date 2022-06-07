Сможет записаться каждый. В Беларуси создали первый военно-патриотический лагерь для студентов вузов

Новости Беларуси. Студенческая деревня стала центром притяжения всей учащейся молодежи страны сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городке открыты различные центры, в работе которых задействованы тысячи человек.

Чем заняты студенты в свободное время, расскажет Глеб Прокофьев.

В Республиканском молодежном центре мозговой штурм. Ребята продумывают эмблему для военно-патриотического клуба. В отличие от ранее открытых, он станет первым именно для студентов вузов.