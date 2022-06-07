Сможет записаться каждый. В Беларуси создали первый военно-патриотический лагерь для студентов вузов
Новости Беларуси. Студенческая деревня стала центром притяжения всей учащейся молодежи страны сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городке открыты различные центры, в работе которых задействованы тысячи человек.
Чем заняты студенты в свободное время, расскажет Глеб Прокофьев.
В Республиканском молодежном центре мозговой штурм. Ребята продумывают эмблему для военно-патриотического клуба. В отличие от ранее открытых, он станет первым именно для студентов вузов.
Никита Колесов, председатель Общественного республиканского студенческого совета:
Смогли договориться с военно-артиллерийской бригадой 51 города Осиповичи, они поддержали нашу инициативу. Помогают нам в организации, базировании этого клуба, с подготовкой документов. Сам военно-патриотический клуб будет представлять организацию, в которую сможет записаться каждый студент учреждения высшего образования.
И это не единственная инициатива от молодежи. На этой площадке учащиеся и студенты выдвигают свои идеи. Для их реализации здесь созданы все возможности. Проекты различные. Ребята постоянно в творческом поиске. В один день они соревнуются на полосе препятствий, в другой – осваивают профессию проводника поезда. За год работы центра уже сделано немало.
Юлия Зинкевич, заместитель начальника Республиканского молодежного центра:
Все мероприятия, которые мы организовываем и проводим, мы проводим совместно с ребятами, по их запросу, по их инициативе и по их желанию что-либо провести, где-то поучаствовать. Это касается и образовательного момента, и воспитательного, спортивного.
Молодежные лидеры про идеи и деятельность. О чем расскажут на республиканском семинаре 9 и 10 июня?