В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года
Дорожная программа Беларуси получила дополнительное финансирование. Оно увеличено более чем на полтора миллиарда рублей – до 11 миллиардов 440 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит значительно ускорить темпы ремонта и модернизации дорожной инфраструктуры.
До конца 2025 года предстоит грандиозный фронт работ: привести в порядок почти 6 тысяч километров трасс и обновить сотни мостов. Эти меры призваны повысить безопасность дорожного движения, продлить срок службы дорожного полотна и улучшить транспортную доступность по всей стране.
Где уже сегодня появился новенький асфальт? И как дороги меняют жизнь людей? Расскажем в нашем сюжете.
Без лишних усилий наша съемочная группа доехала до деревни Добужа в Быховском районе. 2025-й стал переломным для транспортной сети Могилевской области. Год благоустройства принес масштабные инвестиции в инфраструктуру. Ремонт почти 700 километров дорог – от бетонных магистралей до сельских подъездов. Госпрограмма «Дороги Беларуси» меняет жизнь глубинки день за днем.
Дороги стали отличные! Три года назад сравнить даже, из Быхова ехать было невозможно: ухабы, дырки! А теперь посмотрите: из Быхова можно за 20 минут доехать до нашего агрогородка.
Хорошо, когда ездить приятно. Не по ямкам, а целым асфальтированным дорогам.
Еще недавно дорога между деревней Трилесино и Добужа была настоящим испытанием для местных жителей. Асфальта здесь никогда не было. А грунтовая дорога в распутицу превращалась в кашу. Крупная техника разбивала хлипкое полотно. Люди буквально застревали между деревнями.
Андрей Мельников, председатель Смолицкого сельисполкома:
Была гравийная дорога, возникали вопросы. Особенно в весенно-осенний период, когда дожди. Дорогу сильно подмывало, разбивало. Бывало такое, что и техника не могла пройти.
Теперь все эти дорожные ужасы в прошлом. Прямо сейчас рабочие укладывают двухслойное асфальтобетонное покрытие. Специалисты учли нагрузку. Рядом – лесозаготовка и добыча торфа. Значит, дорога должна быть крепкой.
Андрей Килесо, мастер дорожного ремонтно-строительного управления №1 96 филиала КУП «Могилевоблдорстрой»:
Помогает модернизация автопарка нашей техники. На данный момент нам поставили друзья-китайцы новый асфальтоукладчик – и совсем другая производительность труда пошла. В день мы можем укладывать 400-500 тонн, в зависимости от дальности перевозки асфальта. Ведется постоянная модернизация асфальтобетонного завода, постоянно что-то улучшается, производится правильный подбор асфальтобетонных смесей.
Преображение дорог в глубинке меняет жизнь тысячи людей. Но есть магистрали, которые важны для всей страны. Именно такие в центре внимания в Витебской области. Этот северный регион – ключевой транспортный узел. Двенадцать республиканских трасс работают на внутренние перевозки и транзит в Россию и Балтию. От их состояния зависят экономика, имидж государства, безопасность водителей и пассажиров. Неудивительно, что в Год благоустройства здесь масштабные планы: сотни километры ждут ремонт. Плюс – полная перестройка моста через Лучесу и реконструкция путепровода у Городка.
Адам Коноплич, генеральный директор предприятия «Витебскавтодор»:
В рамках ремонта мостов реализуется два значимых проекта, они вводные, два объекта. Это перестройка моста через реку Лучеса на 87-й дороге и реконструкция путепровода на Р-115 в районе Городка. Эти объекты реализуются в рамках программы «Дороги Беларуси». Работы ведутся силами мостостроительного треста, ведутся в графике. Мы в этом году оба объекта введем.
В 2024 году витебские строители реализовали масштабный проект по капитальному ремонту республиканской артерии протяженностью в 55 километров. На трассе Р-46 от от Полоцка до границы с Россией для автомобилистов теперь горит зеленый свет. А уже сейчас полным ходом идут работы в Лепельском районе. Апгрейд ждет трассу М-3. Дорога станет комфортной и просторной – расширится до четырех полос. Можно будет прокатиться с ветерком, но до разрешенных 120 километров в час.
Адам Коноплич:
Мы готовим серьезный проект в рамках реализации программы «Дороги Беларуси». Готовим проектно-сметную документацию на реализацию проекта по реконструкции дороги М-3 от границы с Минской областью до Лепеля. В параметрах первой технической категории в цементобетоне.
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