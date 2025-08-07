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В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года

07 августа 2025 17:13
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Дорожная программа Беларуси получила дополнительное финансирование. Оно увеличено более чем на полтора миллиарда рублей – до 11 миллиардов 440 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит значительно ускорить темпы ремонта и модернизации дорожной инфраструктуры.

До конца 2025 года предстоит грандиозный фронт работ: привести в порядок почти 6 тысяч километров трасс и обновить сотни мостов. Эти меры призваны повысить безопасность дорожного движения, продлить срок службы дорожного полотна и улучшить транспортную доступность по всей стране.

Где уже сегодня появился новенький асфальт? И как дороги меняют жизнь людей? Расскажем в нашем сюжете.

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-2

Без лишних усилий наша съемочная группа доехала до деревни Добужа в Быховском районе. 2025-й стал переломным для транспортной сети Могилевской области. Год благоустройства принес масштабные инвестиции в инфраструктуру. Ремонт почти 700 километров дорог – от бетонных магистралей до сельских подъездов. Госпрограмма «Дороги Беларуси» меняет жизнь глубинки день за днем.

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-4

Дороги стали отличные! Три года назад сравнить даже, из Быхова ехать было невозможно: ухабы, дырки! А теперь посмотрите: из Быхова можно за 20 минут доехать до нашего агрогородка. 

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-6

Хорошо, когда ездить приятно. Не по ямкам, а целым асфальтированным дорогам.

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-8

Еще недавно дорога между деревней Трилесино и Добужа была настоящим испытанием для местных жителей. Асфальта здесь никогда не было. А грунтовая дорога в распутицу превращалась в кашу. Крупная техника разбивала хлипкое полотно. Люди буквально застревали между деревнями.

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-10

Андрей Мельников, председатель Смолицкого сельисполкома:
Была гравийная дорога, возникали вопросы. Особенно в весенно-осенний период, когда дожди. Дорогу сильно подмывало, разбивало. Бывало такое, что и техника не могла пройти. 

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-12

Теперь все эти дорожные ужасы в прошлом. Прямо сейчас рабочие укладывают двухслойное асфальтобетонное покрытие. Специалисты учли нагрузку. Рядом – лесозаготовка и добыча торфа. Значит, дорога должна быть крепкой.

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-14

Андрей Килесо, мастер дорожного ремонтно-строительного управления №1 96 филиала КУП «Могилевоблдорстрой»:
Помогает модернизация автопарка нашей техники. На данный момент нам поставили друзья-китайцы новый асфальтоукладчик – и совсем другая производительность труда пошла. В день мы можем укладывать 400-500 тонн, в зависимости от дальности перевозки асфальта. Ведется постоянная модернизация асфальтобетонного завода, постоянно что-то улучшается, производится правильный подбор асфальтобетонных смесей. 

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-16

Преображение дорог в глубинке меняет жизнь тысячи людей. Но есть магистрали, которые важны для всей страны. Именно такие в центре внимания в Витебской области. Этот северный регион – ключевой транспортный узел. Двенадцать республиканских трасс работают на внутренние перевозки и транзит в Россию и Балтию. От их состояния зависят экономика, имидж государства, безопасность водителей и пассажиров. Неудивительно, что в Год благоустройства здесь масштабные планы: сотни километры ждут ремонт. Плюс – полная перестройка моста через Лучесу и реконструкция путепровода у Городка.

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-18

Адам Коноплич, генеральный директор предприятия «Витебскавтодор»:
В рамках ремонта мостов реализуется два значимых проекта, они вводные, два объекта. Это перестройка моста через реку Лучеса на 87-й дороге и реконструкция путепровода на Р-115 в районе Городка. Эти объекты реализуются в рамках программы «Дороги Беларуси». Работы ведутся силами мостостроительного треста, ведутся в графике. Мы в этом году оба объекта введем. 

В Беларуси масштабно ремонтируют дороги – узнали, где уже всё готово и что завершат до конца года-20

В 2024 году витебские строители реализовали масштабный проект по капитальному ремонту республиканской артерии протяженностью в 55 километров. На трассе Р-46 от от Полоцка до границы с Россией для автомобилистов теперь горит зеленый свет. А уже сейчас полным ходом идут работы в Лепельском районе. Апгрейд ждет трассу М-3. Дорога станет комфортной и просторной – расширится до четырех полос. Можно будет прокатиться с ветерком, но до разрешенных 120 километров в час.

Адам Коноплич:
Мы готовим серьезный проект в рамках реализации программы «Дороги Беларуси». Готовим проектно-сметную документацию на реализацию проекта по реконструкции дороги М-3 от границы с Минской областью до Лепеля. В параметрах первой технической категории в цементобетоне. 

Подробнее в видео.

# Дороги # Государственная политика # Год благоустройства

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