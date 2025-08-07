В «Минск-Мире» готовят к открытию школу с профильными классами железнодорожной направленности

Школу-новостройку готовят к открытию в столице. Она будет располагаться в одном из густонаселенных микрорайонов города – «Минск-Мире». А ее особенностью станут профильные классы железнодорожной направленности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учебное заведение находится в высокой степени готовности. Здесь уже устанавливают мебель и оформляют внутренние помещения. В целом количество профессиональных классов в Минске с 1 сентября вырастет на 30 %. Наибольшим интересом у учеников пользуются инженерное, военно-патриотическое и педагогическое направления.

До начала учебных занятий осталось меньше месяца. Треть минских школ уже получили паспорта готовности. На их подготовку из бюджета было выделено 195 миллионов рублей, это на 30 % больше в сравнении с прошлым годом. Всего в план капитального ремонта включено 29 объектов. Часть из них уже введены в эксплуатацию. Три школы после масштабной стройки распахнут свои двери к 1 сентября.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

Что касается дошкольных учреждений образования, то в текущем году уже одно учреждение дошкольного образования открыто, начало свою работу. К 1 сентября мы еще планируем, что будет открыт детский сад в поселке Восточный, это Первомайский район, и также инвестором возведен детский сад в микрорайоне «Северный берег» на 280 мест, который также будет передан в коммунальную собственность. И к 1 сентября мы планируем, что он начнет свою работу.

Школы центрального региона страны также активно готовятся к встрече учеников. Особое внимание уделяется организации подвоза учащихся. Для этих целей в область направили 54 автобуса, еще 17 поступят в августе. Всего на подготовку учреждений образования Минской области в 2025 году было выделено 105 миллионов рублей. Более половины школ уже устранили недостатки и получили паспорта готовности.