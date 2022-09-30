Молодёжь из России и Латвии поможет белорусам в реконструкции Хатыни
Новости Беларуси. Всебелорусская молодежная стройка в Хатыни уже стала международной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волонтеры из Латвии и Псковской области России прибыли в Беларусь для помощи в реконструкции мемориального комплекса.
Это их собственная инициатива. Работать ребята будут бок о бок с активистами БРСМ, участниками военно-патриотического клуба «Рысь» и военнослужащими известной войсковой части спецназа 3214. Как отмечают зарубежные гости, Беларусь была, есть и остается местом, где свято хранят память о Великой Победе.
Григорий Грязнов, представитель общественного движения «Лига молодежи» (Россия):
В последние пять-семь лет мы активно работали с Прибалтийскими республиками, выезжали на уборку и реставрацию памятников, захоронений. А сейчас, конечно, это просто невозможно.
Дмитрий Рыбников, представитель «Русской общины Латвии»:
Это один из самых значимых мемориалов в истории. И я вот сегодня здесь, и на следующей неделе мы приедем с товарищами. Именно Хатынь будет одним из пунктов посещения, там будет тоже молодежь.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Это отличное мероприятие, которое позволит проникнуться нашим зарубежным партнерам в тот дух единства белорусской молодежи, приобщиться к этому. И я уверен, возвращаясь в Российскую Федерацию, в Республику Латвия, ребята навсегда в себе пронесут этот источник единства, источник патриотизма и источник исторической памяти.
Статус Всебелорусской молодежной стройки по обновлению комплекса «Хатынь» был присвоен в мае Указом Президента. Студотряды задействованы в реставрации дороги «Последний путь», мемориалов «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», в строительстве прихода храма Рождества Богородицы. Но самый ожидаемый объект – новый музей «Кожны трэцi». Все необходимые реставрационные работы планируется завершить к 80-й годовщине хатынской трагедии – это март 2023-го.