Курсанты автошкол теперь смогут сдавать на права на автоматической коробке передач

Хорошая новость для тех, кто мечтает сесть за руль. Теперь курсанты автошкол смогут обучаться, сдавать экзамены и получать права не только на механической, но и на автоматической коробке передач.
Хорошая новость для тех, кто мечтает сесть за руль. Теперь курсанты автошкол смогут обучаться, сдавать экзамены и получать права не только на механической, но и на автоматической коробке передач.
Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Появилась возможность обучения, права управления и сдачи квалификационного практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач. В последующем человек получает водительское удостоверение с проставленной соответствующей отметкой. В дальнейшем управлять ему автомобилем с механической коробкой передач запрещено.
Если с такими правами водитель сядет за машину с «механикой», то сотрудники Госавтоинспекции будут считать его бесправником, что повлечет за собой серьезные последствия.
Ирина Боярчук:
Он будет подлежать административной, а в случае неоднократного такого свершения – вплоть до уголовной ответственности.
А для тех, кто выбрал учиться и сдавать экзамен на машине с механической коробкой передач, ничего не изменится – можно управлять любым автомобилем своей категории. Также МВД теперь может определять, на каких участках дорог автошкол запрещено обучать курсантов вождению.
Андрей Радашковец, директор автошколы:
Таких участков стало достаточно много. Оставили прежние участки, плюс добавили еще немножко. То есть центр города и основные проспекты и раньше были запрещены для производства обучения практическому вождению. Сейчас добавили еще улицы. Ну, допустим, если брать Ленинский район, тот же проспект Рокоссовского, улицу Плеханова включили в список. Если брать Московский район, то это та же улица Алибегова, улица Газеты «Правда», улица Газеты «Звязда».
Список достаточно большой, в него попали улицы с интенсивным движением. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Национального правового интернет-портала Республики Беларусь, информация находится в открытом доступе.