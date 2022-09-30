Курсанты автошкол теперь смогут сдавать на права на автоматической коробке передач

Хорошая новость для тех, кто мечтает сесть за руль. Теперь курсанты автошкол смогут обучаться, сдавать экзамены и получать права не только на механической, но и на автоматической коробке передач.

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

Появилась возможность обучения, права управления и сдачи квалификационного практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач. В последующем человек получает водительское удостоверение с проставленной соответствующей отметкой. В дальнейшем управлять ему автомобилем с механической коробкой передач запрещено.

Если с такими правами водитель сядет за машину с «механикой», то сотрудники Госавтоинспекции будут считать его бесправником, что повлечет за собой серьезные последствия.