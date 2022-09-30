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Курсанты автошкол теперь смогут сдавать на права на автоматической коробке передач

30 сентября 2022 15:16
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Хорошая новость для тех, кто мечтает сесть за руль. Теперь курсанты автошкол смогут обучаться, сдавать экзамены и получать права не только на механической, но и на автоматической коробке передач.

Курсанты автошкол теперь смогут сдавать на права на автоматической коробке передач-1

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Появилась возможность обучения, права управления и сдачи квалификационного практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач. В последующем человек получает водительское удостоверение с проставленной соответствующей отметкой. В дальнейшем управлять ему автомобилем с механической коробкой передач запрещено.

Если с такими правами водитель сядет за машину с «механикой», то сотрудники Госавтоинспекции будут считать его бесправником, что повлечет за собой серьезные последствия.

Курсанты автошкол теперь смогут сдавать на права на автоматической коробке передач-4

Ирина Боярчук:
Он будет подлежать административной, а в случае неоднократного такого свершения вплоть до уголовной ответственности.

А для тех, кто выбрал учиться и сдавать экзамен на машине с механической коробкой передач, ничего не изменится – можно управлять любым автомобилем своей категории. Также МВД теперь может определять, на каких участках дорог автошкол запрещено обучать курсантов вождению.

Курсанты автошкол теперь смогут сдавать на права на автоматической коробке передач-7

Андрей Радашковец, директор автошколы:
Таких участков стало достаточно много. Оставили прежние участки, плюс добавили еще немножко. То есть центр города и основные проспекты и раньше были запрещены для производства обучения практическому вождению. Сейчас добавили еще улицы. Ну, допустим, если брать Ленинский район, тот же проспект Рокоссовского, улицу Плеханова включили в список. Если брать Московский район, то это та же улица Алибегова, улица Газеты «Правда», улица Газеты «Звязда».

Курсанты автошкол теперь смогут сдавать на права на автоматической коробке передач-10



Список достаточно большой, в него попали улицы с  интенсивным движением.  Ознакомиться с перечнем можно на сайте Национального правового интернет-портала Республики Беларусь, информация находится в открытом доступе.

# ГАИ # общество # Ирина Боярчук # Андрей Радашковец # Валерия Яскевич # Фотофакт

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