Как не допустить, чтобы у ребёнка развилась зависимость от гаджетов? Поговорили с психологами

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Постепенно многие сферы нашей жизни переходят в онлайн. Гаджеты ни хороши, ни плохи. Современные дети все чаще уходят в виртуальную реальность, а родители закрывают на это глаза. Давайте разбираться, как появляется зависимость у детей и как не допустить ее.

Чтобы занять ребенка, родители часто дают ему в руки гаджет. Дети смотрят мультики на телефоне, потом просят поиграть в игры на смартфоне, вскоре у них появляется собственный девайс, и ребенок пропадает в Сети.

Мария Бунчикова, психолог:

Зависимость от гаджетов действительно в последнее время является одной из актуальных проблем, и с каждым днем число людей увеличивается, которые увлекаются гаджетами. Раньше считалось, что такой проблеме подвергаются молодые люди и подростки, но в последнее время все чаще такая зависимость диагностируется у детей дошкольного и младшего дошкольного возраста. Маленькие дети наиболее уязвимы в силу возраста и психологических особенностей и не способны в полной мере контролировать свои желания и поведение. Поэтому они легко попадаются на все уловки разработчиков виртуального мира.

Нелли Куприянович, психолог:

Преподаватели жалуются, что в образовательных заведениях на перерывах, на переменах дети и подростки, к сожалению, не общаются друг с другом, а все сидят в гаджетах, что приводит сегодня к жестким мерам. Дети младшего школьного возраста проходят важный период в становлении личности. Главным в этот период должна быть учеба, однако из-за недостаточного родительского контроля у детей возникает зависимость от телефона.

Мария Бунчикова:

Обязательно поддерживать духовную связь с ребенком, то есть интересоваться его внутренним миром, его переживаниями, чтобы не допускать каких-то моментов, когда ребенок не может справиться и убегает в виртуальный мир. И когда уже диагностируется зависимое поведение, также не бояться обращаться за помощью к специалистам.

Нелли Куприянович:

Также рекомендую предлагать детям какие-то активности, завести в какую-то секцию, кружок, чем-то занять, вместе с ребенком прогуляться. Ведь очень часто наблюдаю какую картину? Мама выходит даже с маленьким ребенком в песочницу, ребенок сам сидит в песочнице, играется, а мама в это время сидит в телефоне. Что мы хотим дальше от ребенка? Есть еще такая история, когда, чтобы ребенок быстро поел, беспроблемно для мамы, мама ставит планшет ребенку на столе и ребенок в это время кушает. Родители сами способствуют тому, чтобы у ребенка была гаджетозависимость.