Прямой эфир

Молодёжь и бизнес-элита. Кто и почему выходил на протесты 9 августа 2020-го?

09 августа 2022 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун.

Юлия Бешанова, ведущая:
Удивительно было, что большая часть, большое количество людей, которые тогда поддержали этот протест, были достаточно обеспеченные представители тех самых современных профессий, предприниматели. Почему так, чего не хватало?

Молодёжь и бизнес-элита. Кто и почему выходил на протесты 9 августа 2020-го?-1

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Было две категории. Илья правильно сказал, первая – это молодежь. Меня убеждать не надо. Я имею в виду не непосредственно меня, а даже людей моего возраста.

Юлия Бешанова:
У вас есть четко сформировавшиеся взгляды.

Дмитрий Шевцов:
У меня да. Но вообще, я имею в виду мой возраст, потому что мы сделаны, рождены в Советском Союзе. Мы прошли этап 1990-х – становление молодой страны, когда, будучи студентом, нечего было есть. Зарплата была мизерная. И вы знаете, все такое в серых красках, что обратно я ни за какие коврижки не хочу. Обратно отмотать то, что они там пытались – давайте Конституцию 1994 года. Люди, вы вообще адекватные, вообще видели, что тогда творилось? Что вы предлагаете? Развивающуюся страну обратно откинуть на 25 лет назад? Это вообще нонсенс какой-то. Поэтому здесь молодежь. Какая молодежь? 18, 20, 25 лет. Они рождены в нормальных, человеческих условиях. Пока они выросли, это уже был конец 1990-х – начало 2000-х, когда уже Беларусь стояла на нормальных собственных ногах. У нас экономика росла, и зарплаты росли, благосостояние росло, и чище становилось, и краше становилось. Они не видели то, что было тогда. То, что пережили их родители, они не видели и не знали. А родители не рассказывали – вот и все. Это одна категория, которым просто, начиная с 2017 года или с 1905.

Молодёжь и бизнес-элита. Кто и почему выходил на протесты 9 августа 2020-го?-4

Юлия Бешанова:
Романтический флер революции.

Дмитрий Шевцов:
Конечно. Кто революционеры были? Студенты. Легкие на подъем, максималисты. Того обидели – давайте поднимемся. Все и поднялись и побежали. А когда милиция спрашивала, а чего побежали? А я не знаю. Он реально не мог объяснить. Все побежали, и я побежал. Это одна сторона. Другая сторона – наши «ричи». Наши богатые люди, состоятельные. Я не хочу обидеть всех, но они тоже росли в 1990 годах, и их бизнес становился в 1990 годах. Они знали, что это были одни из лучших времен, когда ходили, работали «серые», «черные» схемы.

Юлия Бешанова:
Беззаконие.

Дмитрий Шевцов:
Не то что беззаконие, но еще когда закон отставал и порядок отставал от того, что творилось. Надо было решать вопросы с открытым бандитизмом, когда коммерсантов убивали, пытали, грабили, раздевали, когда продовольственная безопасность вообще была на самом низком уровне. Поэтому эти вещи они прекрасно понимают. Начнется хаос – никто не будет смотреть на закон. Они вернутся к тем же «серым» и «черным» схемам, и никто не будет их отслеживать, и они за два года заработают столько, сколько за предыдущих 20. Это лежало на поверхности, и общаясь, и разговаривая с некоторыми, ты понимаешь, что они ждали именно этого.

Молодёжь и бизнес-элита. Кто и почему выходил на протесты 9 августа 2020-го?-7

Илья Бегун, политический аналитик «Минская Правда»:
Ну не все.

Дмитрий Шевцов:
Я не хочу обидеть всех, но я просто говорю про тех, которые оказались на самом деле среди бизнес-элиты и просто состоятельных достаточно людей открытыми оппозиционерами, которые раньше такими не были вообще.

Илья Бегун:
Нет, есть еще одна категория просто – это люди, у которых не было никаких «серых» схем в 1990-е.

Дмитрий Шевцов:
Решили попробовать.

Молодёжь и бизнес-элита. Кто и почему выходил на протесты 9 августа 2020-го?-10

Илья Бегун:
Они просто достигли определенного уровня успеха, а потом, когда они кричат, что в стране все плохо, зарплаты плохие, открывают какую-нибудь сводку аналитическую по рынку труда. Так, какая у нас медиана по зарплатам для сотрудников такой-то категории? Ага, вот такая. И платят своим сотрудникам самую что ни на есть государственную медианную зарплату. Возникает вопрос: а не лицемерие ли это, что вы сами пытаетесь максимально срезать зарплаты сотрудникам, ориентируясь – ну вот же, это рынок, я не виноват. А потом такие: ой, а зарплаты маленькие. Здесь это лицемерие тоже присутствует.

Дмитрий Шевцов:
Было, конечно, очень интересно наблюдать за некоторыми людьми, которые переобулись за одну ночь. Резко. Я как доктор хочу сказать, что так стремительно только менингит развивается, но никак не изменение политических взглядов, если это не коснулось напрямую твоей семьи.

Юлия Бешанова:
Я надеюсь, что наше общество извлекло уроки из тех событий и впереди нас ждет действительно светлое будущее.

Читайте также:

«В медицине и политике разбирается каждый». Почему не удалось избежать митингов в 2020-м?

«Понимали, что пять лет недостаточно». Когда начали готовиться к протестам 2020-го?

«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?

# Акции протеста # общество # Юлия Бешанова # Дмитрий Шевцов # Илья Бегун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?
09 августа 2022 20:18

«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?

«Понимали, что пять лет недостаточно». Когда начали готовиться к протестам 2020-го?
09 августа 2022 20:18

«Понимали, что пять лет недостаточно». Когда начали готовиться к протестам 2020-го?

«В медицине и политике разбирается каждый». Почему не удалось избежать митингов в 2020-м?
09 августа 2022 20:18

«В медицине и политике разбирается каждый». Почему не удалось избежать митингов в 2020-м?