Молодёжь и бизнес-элита. Кто и почему выходил на протесты 9 августа 2020-го?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун. Юлия Бешанова, ведущая:

Удивительно было, что большая часть, большое количество людей, которые тогда поддержали этот протест, были достаточно обеспеченные представители тех самых современных профессий, предприниматели. Почему так, чего не хватало?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Было две категории. Илья правильно сказал, первая – это молодежь. Меня убеждать не надо. Я имею в виду не непосредственно меня, а даже людей моего возраста. Юлия Бешанова:

У вас есть четко сформировавшиеся взгляды. Дмитрий Шевцов:

У меня да. Но вообще, я имею в виду мой возраст, потому что мы сделаны, рождены в Советском Союзе. Мы прошли этап 1990-х – становление молодой страны, когда, будучи студентом, нечего было есть. Зарплата была мизерная. И вы знаете, все такое в серых красках, что обратно я ни за какие коврижки не хочу. Обратно отмотать то, что они там пытались – давайте Конституцию 1994 года. Люди, вы вообще адекватные, вообще видели, что тогда творилось? Что вы предлагаете? Развивающуюся страну обратно откинуть на 25 лет назад? Это вообще нонсенс какой-то. Поэтому здесь молодежь. Какая молодежь? 18, 20, 25 лет. Они рождены в нормальных, человеческих условиях. Пока они выросли, это уже был конец 1990-х – начало 2000-х, когда уже Беларусь стояла на нормальных собственных ногах. У нас экономика росла, и зарплаты росли, благосостояние росло, и чище становилось, и краше становилось. Они не видели то, что было тогда. То, что пережили их родители, они не видели и не знали. А родители не рассказывали – вот и все. Это одна категория, которым просто, начиная с 2017 года или с 1905.

Юлия Бешанова:

Романтический флер революции. Дмитрий Шевцов:

Конечно. Кто революционеры были? Студенты. Легкие на подъем, максималисты. Того обидели – давайте поднимемся. Все и поднялись и побежали. А когда милиция спрашивала, а чего побежали? А я не знаю. Он реально не мог объяснить. Все побежали, и я побежал. Это одна сторона. Другая сторона – наши «ричи». Наши богатые люди, состоятельные. Я не хочу обидеть всех, но они тоже росли в 1990 годах, и их бизнес становился в 1990 годах. Они знали, что это были одни из лучших времен, когда ходили, работали «серые», «черные» схемы. Юлия Бешанова:

Беззаконие. Дмитрий Шевцов:

Не то что беззаконие, но еще когда закон отставал и порядок отставал от того, что творилось. Надо было решать вопросы с открытым бандитизмом, когда коммерсантов убивали, пытали, грабили, раздевали, когда продовольственная безопасность вообще была на самом низком уровне. Поэтому эти вещи они прекрасно понимают. Начнется хаос – никто не будет смотреть на закон. Они вернутся к тем же «серым» и «черным» схемам, и никто не будет их отслеживать, и они за два года заработают столько, сколько за предыдущих 20. Это лежало на поверхности, и общаясь, и разговаривая с некоторыми, ты понимаешь, что они ждали именно этого.

Илья Бегун, политический аналитик «Минская Правда»:

Ну не все. Дмитрий Шевцов:

Я не хочу обидеть всех, но я просто говорю про тех, которые оказались на самом деле среди бизнес-элиты и просто состоятельных достаточно людей открытыми оппозиционерами, которые раньше такими не были вообще. Илья Бегун:

Нет, есть еще одна категория просто – это люди, у которых не было никаких «серых» схем в 1990-е. Дмитрий Шевцов:

Решили попробовать.