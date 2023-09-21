Молодёжь Гомельской области проводит патриотическую акцию, посвящённую 80-й годовщине освобождения населённых пунктов

Новости Беларуси. «Земля героев». Молодежь Гомельской области проводит патриотическую акцию, посвященную 80-й годовщине освобождения населенных пунктов региона от фашистской оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собирают капсулу с землей из мест боевых сражений.

Почетная миссия переходит от района к району в соответствии с хронологией освободительной операции Красной армии. В Гомеле капсулу дополнили землей с места подвига старшины Марии Сергеевой – санитарки, которая спасала раненых солдат и участвовала в форсировании Сожа. Во время митинга на площади Восстания гомельчане передали памятную эстафету городскому поселку Корма.

Ульяна К оваль, учащаяся Г омельского государственного художественного колледжа: Интересно, когда говорят, что на этом месте происходили определенные действия, сразу меняется ощущение. Очень меняется восприятие речи – очень тронула меня. Безусловно, важно.

Ольга Щеморева, второй секретарь Гомельского горкома БРСМ:

Символично в рамках митинга передается капсула. На данный момент капсула уже заполнена землей из Брагинского, Ветковского, Добрушского районов.

На митинге молодежь приветствовал Ростислав Романович Тимофеенко – сын руководителя гомельского подполья, именем которого названа одна из улиц областного центра. Он сердечно поблагодарил ребят за их стремление сохранить историческую правду. Завершится акция «Земля героев» в Брагинском районе, где капсулу передадут в местный музей.