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Молодёжь Гомельской области проводит патриотическую акцию, посвящённую 80-й годовщине освобождения населённых пунктов

21 сентября 2023 07:19
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Новости Беларуси. «Земля героев». Молодежь Гомельской области проводит патриотическую акцию, посвященную 80-й годовщине освобождения населенных пунктов региона от фашистской оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собирают капсулу с землей из мест боевых сражений.

Молодёжь Гомельской области проводит патриотическую акцию, посвящённую 80-й годовщине освобождения населённых пунктов-1

Молодёжь Гомельской области проводит патриотическую акцию, посвящённую 80-й годовщине освобождения населённых пунктов-3

Почетная миссия переходит от района к району в соответствии с хронологией освободительной операции Красной армии. В Гомеле капсулу дополнили землей с места подвига старшины Марии Сергеевой – санитарки, которая спасала раненых солдат и участвовала в форсировании Сожа. Во время митинга на площади Восстания гомельчане передали памятную эстафету городскому поселку Корма.

Молодёжь Гомельской области проводит патриотическую акцию, посвящённую 80-й годовщине освобождения населённых пунктов-6

Ульяна Коваль, учащаяся Гомельского государственного художественного колледжа:
Интересно, когда говорят, что на этом месте происходили определенные действия, сразу меняется ощущение. Очень меняется восприятие речи – очень тронула меня. Безусловно, важно.

Молодёжь Гомельской области проводит патриотическую акцию, посвящённую 80-й годовщине освобождения населённых пунктов-9

Ольга Щеморева, второй секретарь Гомельского горкома БРСМ:
Символично в рамках митинга передается капсула. На данный момент капсула уже заполнена землей из Брагинского, Ветковского, Добрушского районов.

На митинге молодежь приветствовал Ростислав Романович Тимофеенко – сын руководителя гомельского подполья, именем которого названа одна из улиц областного центра. Он сердечно поблагодарил ребят за их стремление сохранить историческую правду. Завершится акция «Земля героев» в Брагинском районе, где капсулу передадут в местный музей.

# Акции # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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