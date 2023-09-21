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Заседание Совета Международной ассоциации академий наук состоится в Минске 21 сентября

21 сентября 2023 06:27
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Новости Беларуси. Работать в кооперации, реализовывать совместные проекты. Заседание Совета Международной ассоциации академий наук принимает сегодня, 21 сентября, Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие торжественное – посвящено 30-летию со дня основания Ассоциации. Национальная академия наук Беларуси выполняет в ней функции базовой.

Заседание Совета Международной ассоциации академий наук состоится в Минске 21 сентября-1

В нашей стране ученые пользуются большим уважением и поддержкой государства. При непосредственном участии Президента много вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ, создать условия для развития современной науки. Но, как говорит Александр Лукашенко, есть над чем работать. Задача лучшим умам Беларуси – создание наукоемких направлений. Это интеллектуальный капитал страны, производства, новые рабочие места и продукты с высокой добавленной стоимостью.

Заседание Совета Международной ассоциации академий наук состоится в Минске 21 сентября-4

Взаимовыгодное сотрудничество по ключевым направлениям развития современной науки накануне в Минске начали обсуждать молодые ученые разных стран. Сегодня серьезный разговор продолжится на уровне руководства Национальных академий наук России, Беларуси, трех провинций Китая, Армении, Азербайджана, Кубы, Вьетнама, Монголии, Кыргызской Республики и других стран. В работе Совета Международной ассоциации академий наук примут участие также руководители ведущих научных центров. В центре внимания – инновационные разработки, которые должны укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать его национальную безопасность.

# Наука # общество # Фотофакт

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