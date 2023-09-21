Заседание Совета Международной ассоциации академий наук состоится в Минске 21 сентября

Новости Беларуси. Работать в кооперации, реализовывать совместные проекты. Заседание Совета Международной ассоциации академий наук принимает сегодня, 21 сентября, Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие торжественное – посвящено 30-летию со дня основания Ассоциации. Национальная академия наук Беларуси выполняет в ней функции базовой.

В нашей стране ученые пользуются большим уважением и поддержкой государства. При непосредственном участии Президента много вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ, создать условия для развития современной науки. Но, как говорит Александр Лукашенко, есть над чем работать. Задача лучшим умам Беларуси – создание наукоемких направлений. Это интеллектуальный капитал страны, производства, новые рабочие места и продукты с высокой добавленной стоимостью.