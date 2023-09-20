«Они, возможно, умрут на улице». Что мотивирует на спасение бездомных животных?

Братья наши меньшие. Они давно перестали быть просто домашними питомцами, для многих это полноправные члены семьи. Мы делаем для них все: кормим, поим, убираем, целуем и одеваем в наряды от кутюр. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы эта искренняя любовь и привязанность впоследствии не переросла в маниакальную одержимость. О том, как понять, насколько глубоки ваши эмоции к домашнему любимцу, и что делать, если соседи превратили свою квартиру в приют для животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сколько питомцев живет с вами, в вашем доме?

Елена Андрианова, всю жизнь держит домашних животных:

У меня две собаки и две кошки мои. Периодически попадаются животные, которым нужна помощь. Но они берутся на время, лечатся, приводятся в порядок, и им находится новый дом. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Елена, скажите, для вас это нормальная практика просто так взять ни с того ни с сего домашнее животное к себе, приютить, приручить? Елена Андрианова:

Вы знаете, человечество жило с животными испокон веков. Те проблемы, которые наплодили люди – это наплодили предыдущие поколения. Когда видишь вот эту боль существа, которое не может само за себя постоять, просто не остается выхода какого-то. Ты понимаешь, что это твой крест какой-то. Михаил Свито:

Вы часто берете домашних животных к себе?

Елена Андрианова:

Я беру кошек. У меня две собаки свои, тут вопросы с выгулом, поэтому собак я не могу взять, потому что у меня нет столько рук, чтобы их выгуливать. Я беру кошек, приводим в порядок. Я не одна, есть люди, которые помогают. Кто-то помогает – корм у кого-то, у кого-то – какие-то лекарства есть, кто-то может сфотографировать красиво. Потом размещается объявление о пристройстве. Как правило, довольно быстро находятся граждане, которым нужна вот такая зверюшка – кошка, котик, котенок какой-то. Спасибо ветеринарам, которые делают скидки для таких животных, потому что это же все за свой счет делается. Наталья Надольская:

Елена, мне всегда была интересна внутренняя мотивация человека, который решает, что он будет заботиться о чужих питомцах. Вы просто сердобольная или чувствуете, что если не вы, то никто? Если вы им не поможете, то они, возможно, умрут на улице? Это у вас внутреннее?

Елена Андрианова:

Давайте я вам расскажу. Вот последняя ситуация, которая у меня была. В конце июня 2023 года я вышла вечером с собаками погулять. У меня большая собака, вторая моя собака, дернула к месту определенному со словами: «Вот здесь мы должны быть». Вот она на меня смотрит, говорит: «Мы должны здесь помочь». Черный полиэтиленовый мешок, там что-то пищит. Два котенка. У котят мягкая пуповина, и котята сырые еще, сыроватые, то есть это меньше часа после родов. То есть какие-то наши же с вами сограждане, соседи, те люди, которые живут рядом с нами, вместо того, чтобы стерилизовать свою кошку, засунули котят в мешок и выкинули. Вот что делать? Наталья Надольская:

Что вы сделали? Елена Андрианова:

Мне собака сказала, что если ты не возьмешь и не заберешь домой, то я тебя вообще за хозяйку считать не буду.

Наталья Надольская:

Вот эта собака сказала? Елена Андрианова:

Нет, вторая – большая. Большая собака есть. Михаил Свито:

Вы понимаете, что говорит собака? Елена Андрианова:

Конечно.