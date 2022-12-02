В Беларуси в ноябре снизилась стоимость набора продуктов потребительской корзины

Подешевели крупы, а также мука и растительное масло. Значительно упали в цене овощи: капуста, картофель, морковь и свекла. Профсоюзы обратили внимание в том числе на то, есть ли товары в магазинах. С продуктами питания ситуация стабильна, проблемы возникают лишь в отделах с бытовой химией.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов:

К сожалению, большой линейки, как было раньше, у нас нет. Мы видим, что ассортимент стал более скуден. И по ряду позиций импортного производства цены выросли. Это связано с тем, что ряд международных очень крупных корпораций ушли не в полном объеме, но значительно сократили поставки на российский и белорусский рынки, у нас остались только предметы первой необходимости. У нас есть соглашения, которые мы заключили уже давно с МАРТ и с Комитетом госконтроля. Когда наш мониторинг показывает рост цен и мы видим, что однозначно есть вопросы, мы передаем все это регулятору, чтобы они проверили, на каком этапе цепочки у нас происходит сбой: поставщик, посредник, магазин или сетевой оператор. Эти вопросы мы решаем совместно.