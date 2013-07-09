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Цветок весом 50 кг и высотой 2,5 м расцвел в Бельгии. Пахнет он разлагающимся животным или тухлой рыбой

09 июля 2013 05:38
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Новости Бельгии. Новость с «душком» пришла из Бельгии. Там в Национальном ботаническом саду расцвел самый большой цветок планеты. Его высота – 2,5 метра, а вес – 50 килограммов.

Титан Арум, или «трупный цветок», вполне оправданно получил свое название, так как пахнет он, мягко говоря, неприятно, схоже с запахом разлагающегося животного и запахом, который источает тухлая рыба.

Смотреть на прекрасное создание природы можно только с закрытым носом. Но, несмотря на это, ботаники счастливы его появлению. Растение цветет всего 72 часа один раз в несколько лет. Последний раз в Бельгии оно цвело в 2008 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Растения и цветы

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