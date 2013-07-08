За два года строительство 5-этажного дома в Прилуках продвинулось лишь на 17%

Новости Беларуси. Застывшая стройка. Вот уже третий год будущие жители дома в деревне Прилуки Минской области не могут получить заветное жильё. За это время сменились три генподрядчика, несколько раз переносились сроки, трижды дорожал квадратный метр. Последняя дата сдачи дома была в июне. К слову, в списке претендентов на новые квартиры — молодые ученые, получающие стипендии Президента и несколько многодетных семей. Будущие соседи уже написали горы писем чиновникам, но в ответ лишь отписки.

Хотели построить собственное жильё, но не получилось. Вместо заветных квартир — долгострой. Будущие новосёлы просто недоумевают: ведь и дом-то небольшой, всего 80 квартир. Однако, как видно, подрядчикам от этого не легче: с прошлого года стройка продвинулась лишь на 5%!

Для Людмилы Станиславовны этот дом в Прилуках был действительно надеждой. В семье 4 детей, на 36 квадратных метрах ютится 7 человек. Брали кредиты, а квадратный метр трижды дорожал. Теперь и вовсе апогей: даже примерных сроков нет.

Людмила Горячко, член кооператива ЖСПК «Прилуки — 1»:

Каждый раз собрания, что будет стройка закончена во втором квартале этого года. Теперь вообще никакой стройки нет.

В итоге — сотни бумаг и официальных писем. Коллеги по несчастью, как называют себя будущие соседи, теперь ведут переписку с УКСом Минского района. Вины здесь вроде и не отрицают, но перекладывают всё на застройщиков. При этом парадокс: таких подрядчиков сами же находят. Недавно возник ещё и вопрос финансирования.

Юрий Павловец, член кооператива ЖСПК «Прилуки — 1»:

Два года назад УКС Минского района совершенно необоснованно перевёл на счёт застройщика 850 млн. рублей. И эти 850 млн. исчезли. По суду УКС Минского района. обязан отдать ЖСПК эти деньги. Но 2 года деньги не возвращаются.

Пока надеяться на нового, четвёртого подрядчика. На этот раз государственного.

Алексей Быков, заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

Это предприятие входит в государственное объединение по управлению строительным комплексом Минской области. Финансирование открыто для него, поэтому строится.

Когда «застывший» дом построят на самом деле, пока остаётся загадкой. И для будущих жильцов, и для застройщиков. Лишь замки и нетронутые кирпичи. Но сегодня застывший дом поставлен на контроль. В первую очередь, областной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.