Молодые люди со всей Беларуси приехали на лыжню в Минск. Поговорили с участниками

Новости Беларуси. В Минске «Всебелорусская студенческая лыжня» собрала молодежь со всей страны. Столичная трасса «Веснянка» в последние зимние выходные – настоящее место притяжения для тех, кто за здоровый образ жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что действительно объединяет, – Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Любовь к зимнему виду спорта не тает, как это делает снег в последние февральские дни. А потому в Веснянке сегодня настоящий большой праздник спорта. На лыжню выйдут студенты со всей Беларуси. И у тех, кто поддерживает, в руках плакаты, у некоторых зонтики, а у тех, кто за здоровый образ жизни, – лыжи и палки. Узнаем, какой настрой у участников.

Кристина Федорович:

Здравствуйте. Откуда вы к нам приехали?

Александр Лысюк, студент Полесского государственного университета:

Полесский государственный университет. Кристина Федорович:

Такая погода вас сегодня не смутила, все равно приехали? Александр Лысюк:

Нет, не смутила, очень даже хорошая погода. Нам нравится. Кристина Федорович:

На что настроены сегодня, на победу?

Александр Лысюк:

Да, Полесский университет настроен всегда только на первое место, на победу. Кристина Федорович:

Ну тогда удачи вам. Александр Лысюк:

Спасибо большое!

Кристина Федорович:

Пара минут до старта. Каков ваш настрой?

Дмитрий Хучев, студент БГЭУ:

Настрой проехать, наверное. Я не могу говорить, что на победу мы настроены, потому что все-таки, думаю, ребята более профессиональные участвуют.

Антон Миронов, студент БГЭУ:

Даже если мы не победим здесь, то мы победим сами для себя. Кристина Федорович:

То есть главное для вас сегодня – это не победа, а участие?

Дмитрий Хучев:

Главное – доехать до финиша, как обычно.

Кристина Федорович:

А вы готовились как-то к гонке?

Диана Хысько, студентка Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Да, учимся на физическом воспитании. У нас проходили сейчас лыжные эстафеты, нас подготавливали. Надеюсь, что-нибудь да получится.

Кристина Федорович:

Биатлонная эстафета – один огневой рубеж (пять выстрелов без доппатронов) со стрельбой из положения лежа. Кстати, в каждой команде четверо участников. Всем предстоит преодолеть дистанцию в полтора километра. Но впереди еще и лыжная эстафета.

БГУИР! БГУИР!

Девиз – «Забрать все призы».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Самое главное – командный дух, поскольку эстафета «один плюс три» или «два плюс два». Это очень важно. Зависит не только от того, как ты прибежишь, главное, чтобы ты не подвел свою команду. И здесь комплексный подход, и сильнейший дух у кого – они должны действительно выиграть и победить.

Александр Богданович, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта:

Здорово, что существуют такие праздники, как Всебелорусская лыжня. Она объединяет здесь все категории людей. Можно сказать, что сегодня здесь все победители, потому что они преодолели лень, они приехали сегодня на эти соревнования, чтобы получить заряд энергии и позитива.

Анастасия Шамановская, студентка Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова:

Это очень интересно и захватывает очень всегда. Кристина Федорович:

Хвастайтесь, показывайте кубок ваш.

Анастасия Шамановская:

Вот, он очень красивый. Кристина Федорович:

Поставите на видное место? Будете гордиться теперь? Анастасия Шамановская:

Конечно, все-таки команда, конечно, будем гордиться, будем всегда помнить, с каким трудом мы это завоевали.