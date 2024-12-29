С конвейера Рогачёвского МКК сошла 3-миллиардная банка классической сгущёнки

Объемная тара, большая этикетка и гигантская порция излюбленного лакомства. Его хватило на весь коллектив, который к этому событию шел ровно 73 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молочно-консервный комбинат в Рогачеве, основанный в 30-е годы XX века, начинал с непривычных теперь объемов фасовки: делали сгущенное молоко с сахаром в 10-литровых жестяных банках, сливочное масло в 100-килограммовых бочках. Все изменилось в 1951-м.

Марина Регеш, первый заместитель генерального директора Рогачевского МКК:

Началом производства привычного нам молока сгущенного именно в жестибанке принято считать 1951 год, когда в работу вступила полуавтоматическая линия по производству жестибанки. На тот момент ее производительность составляла 80 банок в минуту. Но для сравнения, современная линия в нашем жестяно-баночном цехе производит 600 банок в минуту.

Так минута к минуте, день за днем – и вот он, повод для гордости. С конвейера сошла 3-миллиардная банка классической сгущенки.