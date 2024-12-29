Прямой эфир

Милиция Беларуси присоединилась к марафону «Наши дети»

29 декабря 2024 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Учащиеся столичного и Могилевского специализированных лицеев МВД, воспитанники Мстиславской специальной школы-интерната побывали на главном новогоднем представлении в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция Беларуси присоединилась к марафону «Наши дети»-2

Во Дворец Республики их пригласило руководство Министерства внутренних дел. Также уже по традиции на праздник приехали дети сотрудников милиции и финалисты конкурса МВД «Мечты сбываются».

Милиция Беларуси присоединилась к марафону «Наши дети»-4

Мы участвовали в конкурсе МВД «Мечты сбываются», стали финалистами.

Милиция Беларуси присоединилась к марафону «Наши дети»-6

На елке не в первый раз, дети счастливы. Спасибо МВД, что приглашают нас каждый год на такой потрясающий новогодний праздник.

Милиция Беларуси присоединилась к марафону «Наши дети»-8

Еще до начала спектакля гости окунулись в волшебную атмосферу. Их встречали ростовые куклы во главе с небезызвестным Степанычем. Сложно посчитать, сколько снимков на память было сделано. Не измерить и массу эмоций, которые получили юные зрители, окунувшись в сказку и волшебство. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается.

# Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 2 человека
29 декабря 2024 10:58

За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 2 человека

Семейный рождественский бал прошёл в Минске
29 декабря 2024 08:33

Семейный рождественский бал прошёл в Минске

Лукашенко поздравил коллектив Минского молочного завода №1 с 95-летием предприятия
29 декабря 2024 07:56

Лукашенко поздравил коллектив Минского молочного завода №1 с 95-летием предприятия