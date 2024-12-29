Милиция Беларуси присоединилась к марафону «Наши дети»

Учащиеся столичного и Могилевского специализированных лицеев МВД, воспитанники Мстиславской специальной школы-интерната побывали на главном новогоднем представлении в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Республики их пригласило руководство Министерства внутренних дел. Также уже по традиции на праздник приехали дети сотрудников милиции и финалисты конкурса МВД «Мечты сбываются».

Мы участвовали в конкурсе МВД «Мечты сбываются», стали финалистами.

На елке не в первый раз, дети счастливы. Спасибо МВД, что приглашают нас каждый год на такой потрясающий новогодний праздник.