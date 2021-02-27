Молодые люди растянули плакат, перекрыв движение транспорта в Молодечно. Завершено расследование уголовного дела

Новости Беларуси. Молодечненским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре 2020 года молодые люди вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец и растянули плакат, перекрыв движение транспорта. Спустя несколько минут они скрылись. По данным следствия, обвиняемые заранее распределили роли и обсуждали проведение акции в чате одного из мессенджеров.

Петр Ворочков, начальник Молодечненского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

Своими действиями обвиняемые препятствовали участникам дорожного движения, блокировали проезд общественного, специального и иного транспорта. Следователями допрошены обвиняемые, потерпевшие, свидетели. Видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

В мобильном телефоне одного из фигурантов обнаружена переписка, которая осмотрена следователем. Установлено, что после совершения преступления участниками обсуждалась необходимость направления фотографий в Telegram-каналы, а также возможность проведения новых подобных акций.

К двум женщинам применена мера пресечения в виде личного поручительства, к двум мужчинам – в виде подписки о невыезде, еще два человека находятся под стражей.