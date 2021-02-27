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«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?

27 февраля 2021 11:44
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Новости Беларуси. На минских станциях диагностики нескончаемый поток клиентов. С 1 марта вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им предусмотрена возможность (но пока она не реализована) штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно. Только за январь его прошли около 200 тысяч машин.

Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?

«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?-1

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений. Так, например, за управление транспортным средством без техосмотра или без ремня безопасности, за невыставленный знак аварийной остановки во время какой-нибудь поломки автомобиля можно уже получить предупреждение. Кроме того, с 1 марта за непройденный техосмотр ответственность будет нести уже владелец автомобиля.

«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?-4

В перспективе автолюбителей будут привлекать к ответственности с помощью камер автоматической фиксации. «Письмо счастья» может прийти не только за превышение скорости, но и за отсутствие страховки и техосмотра, движение по полосе для общественного транспорта и проезд на красный свет.

«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?-7

С 1 марта за вождение в нетрезвом виде высшей мерой наказания станут штраф в размере около 6 тысяч рублей и лишение водительских прав на 5 лет.

# Автомобили # общество # Татьяна Сподабаева # Фотофакт

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