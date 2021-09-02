Молодые исследователи на форуме «Путь в науку» в Минске представят около 70 новых разработок

Новости Беларуси. Около 70 новых разработок и технологий на выставке во время форума научной молодежи «Путь в науку» представят молодые исследователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие разработки будут демонстрироваться впервые. Так, НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси представит тренажер для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов. Институт мясо-молочной промышленности Академии наук покажет замороженные и сухие концентрированные закваски. Они предназначены для производства полутвердых и мягких сыров, творога и других кисломолочных продуктов, в том числе для детского питания, для беременных женщин и кормящих матерей.

Планируется, что в мероприятии примут участие более 300 представителей научных организаций НАН Беларуси, высших учебных заведений, магистранты, аспиранты, учащаяся молодежь.