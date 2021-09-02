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АрМИ-2021. Белорусские военные взяли бронзу конкурса «Десантный взвод»

02 сентября 2021 06:45
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Новости Беларуси. Белорусские военные взяли бронзу конкурса «Десантный взвод» на АрМИ-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АрМИ-2021. Белорусские военные взяли бронзу конкурса «Десантный взвод»-1

На второй ступени пьедестала расположились команды Китая и Казахстана, победителем стала российская команда. Соревнования проходили на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

АрМИ-2021. Белорусские военные взяли бронзу конкурса «Десантный взвод»-4

Владислав Благодир, механик-водитель:
Принцип эстафеты спортивный: нужно приехать на машине на линию старта, передать эстафету другому экипажу, экипаж стартует, так три машины преодолевают трассу. Трасса, в принципе, несложная, элементы на ней все простые, есть определенные участки, где нужно подумать, какой скоростной режим выбрать.

АрМИ-2021. Белорусские военные взяли бронзу конкурса «Десантный взвод»-7

За право называться лучшим десантным подразделением боролись 18 команд из стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владислав Благодир # Фотофакт

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