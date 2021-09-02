АрМИ-2021. Белорусские военные взяли бронзу конкурса «Десантный взвод»

На второй ступени пьедестала расположились команды Китая и Казахстана, победителем стала российская команда. Соревнования проходили на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

Владислав Благодир, механик-водитель:

Принцип эстафеты спортивный: нужно приехать на машине на линию старта, передать эстафету другому экипажу, экипаж стартует, так три машины преодолевают трассу. Трасса, в принципе, несложная, элементы на ней все простые, есть определенные участки, где нужно подумать, какой скоростной режим выбрать.