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День рождения самого грозного оружия советского народа: «Катюше» исполнилось 75 лет

21 июня 2016 09:48
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Новости Беларуси. День рождения Катюши. 75 лет 21 июня исполнилось с момента принятия на вооружение  Красной армией  пусковых установок БМ-13. 

Такое решение правительство  СССР подписало буквально  за несколько часов  до начала Великой Отечественной войны. Уже через неделю после вторжения оккупантов была сформирована первая в мире батарея реактивной артиллерии. В неё входили 7 машин.

Боевое крещение БМ-13 получила 14 июля 1941-го, когда батарея произвела первый залп по железнодорожной станции Орша. Легендарные «Катюши» во время войны участвовали во всех крупных операциях и были самым грозным оружием для противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

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