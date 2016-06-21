День рождения самого грозного оружия советского народа: «Катюше» исполнилось 75 лет

Новости Беларуси. День рождения Катюши. 75 лет 21 июня исполнилось с момента принятия на вооружение Красной армией пусковых установок БМ-13.

Такое решение правительство СССР подписало буквально за несколько часов до начала Великой Отечественной войны. Уже через неделю после вторжения оккупантов была сформирована первая в мире батарея реактивной артиллерии. В неё входили 7 машин.

Боевое крещение БМ-13 получила 14 июля 1941-го, когда батарея произвела первый залп по железнодорожной станции Орша. Легендарные «Катюши» во время войны участвовали во всех крупных операциях и были самым грозным оружием для противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.