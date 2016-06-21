Выгодное дельце: как не остаться в дураках, меняя свой автомобиль на новый?

Во Франции в ходу жаргонизм «филон». В переводе на русский он означает «выгодное дельце». Герой этого сюжета стал жертвой такого выгодного дельца. Кстати, у дельца, который втянул его в это дельце, весьма говорящая фамилия. Какая именно – расскажет Ольга Пескарёва.

Женщины порой утверждают, что мужчины – они как дети, и многие, взрослея физиологически, в душе остаются такими же наивными и доверчивыми. Даже игрушки у них остаются те же: машинки.

Антон Славинский:

В марте 2013 года я хотел продать автомобиль. Мне поступило предложение в интернете от Филонича Сергея Владимировича о том, что он хотел бы поменять мой автомобиль.

Мужчина отмечает: изначально он не собирался производить обмен, а был настроен исключительно на продажу авто. Но красноречие и убедительность продавца сделали своё дело.

Антон Славинский:

Это было достаточно-таки выгодное предложение. То есть на тот момент по рыночной стоимости автомобиль, на который он менялся, продавался дороже. То есть и продать его можно было дороже.

Цена вопроса – несколько тысяч долларов. Психологи предупреждают: все схемы мошенничества завязаны на мнимой выгоде для жертвы. Однако в лучшем случае человек получит прекрасный урок, а в худшем – потеряет деньги, время и нервы. Специалисты призывают прежде всего руководствоваться здравым смыслом и понимать, что нет ничего бесплатного. Но вернёмся к нашим машинам.

Антон Славинский:

Мы решили оформить эту сделку путём передачи автомобилей по генеральной доверенности. Документально это было оформлено очень просто. Мы приехали к нотариусу. Он сказал: у меня есть знакомый нотариус, давайте подъедем к ней, никаких проблем. Мы приехали к нотариусу, у него была доверенность на этот автомобиль, и он выписал эту, скажем так, доверенность. На тот момент я не сильно обратил внимание на тот нюанс, что у него в доверенности не было права передоверия. Но так, как доверенность заключалась между первым и вторым у этого же нотариуса, она просто ручкой дописала, поставила печать и так далее, и тому подобное.

Ещё бы! Ведь на горизонте маячил спортивный автомобиль, мечта любого мужчины. В этих условиях способность анализировать Антон утратил, совершал ошибку за ошибкой: нереально выгодный обмен, какой-то знакомый нотариус, ну и, конечно, пресловутая генеральная доверенность.

Александр Коноплицкий, юрист:

Любые последствия могут быть. Начиная с того, что у человека могли конфисковать имущество. Данное имущество относится к владельцу, который указан в техпаспорте. Это могут быть нарушения правил дорожного движения, связанные с камерами, то есть превышение скорости. Люди этим пользуются, просто по незнанию законодательства. Если бы они понимали, чем это им грозит! Это то же самое, как если бы я к вам подошёл и спросил: вот машина, дайте мне пять тысяч. Просто ж так отдаю, какая разница. Вы не купили автомобиль. Я могу завтра подойти и, не возвращая денег, забрать машину.

В случае, если вы всё же твёрдо решили рискнуть и согласиться на генеральную доверенность, попросите владельца снять автомобиль с учёта. Если продавец не согласится, то продолжать разговор категорически не стоит. Антон Славинский об этом не знал, а серьёзно задуматься мешала привлекательность сделки.

Антон Славинский:

Проблемы начались через неделю. То есть мы оформили документы, через нотариуса выписали доверенности. Через неделю я приехал по адресу своей матери (всю эту неделю я там не появлялся). Это была примерно половина девятого вечера, я приехал с работы. Буквально в течении получаса, пока я с мамой посидел, поужинал, поговорил, машину угнали. То есть всё это было очень интересно так. Машину угоняют, я, естественно, вызываю ГАИ, приезжает ГАИ, меня привозят в РОВД Октябрьское. И мне рассказывают, что данный автомобиль находится в аресте, находится продолжительный период времени. И то, что скорее всего я его больше не увижу.

Антон был шокирован: как так? Ведь, казалось бы, всё шло гладко. Но, как говорилось выше, генеральная доверенность – это всего лишь право пользования автомобилем. Сегодня дал доверенность, через час передумал и отозвал. Всё в рамках закона.

Антон Славинский:

Я звоню Филоничу, говорю: «Так и так, у меня угнали машину, что за ерунда?». Он говорит: «Не переживай, это мой друг, мы с ним менялись. Я ему отдал свою машину, он мне отдал эту машину». И, скорее всего, это был Щурко, изначальный владелец этой машины.

Таким образом, гражданин Филонич выписал генеральную доверенность на автомобиль, собственником которого он даже не являлся. Причём прекрасно зная, что на машину наложен арест. Кстати, Сергей Филонич – персонаж, хорошо известный зрителям СТВ как тату-мастер, который обманул шесть человек. По этим делам судебный иск составляет более 300 миллионов рублей. Что любопытно: имущества в собственности Филонич не имеет, однако отдыхает на лучших курортах. И, не смотря на отсутствие водительского удостоверения, регулярно меняет авто. В интервью нашей программе любовь к спортивным автомобилям не скрывал.

Сергей Филонич:

У меня 100 миллионов долларов от судебных исполнителей – это от ГАИ штраф. У меня штраф от ГАИ, я лихач. Я гоняю на тачке спортивной, они быстрые и крутые. Я 12 лет ездил без прав.

300 миллионов от обманутых клиентов тату, 100 миллионов штрафов от ГАИ. И жизнь прекрасна, унывать нет причин. Надо крутиться. Кстати, когда Антон Славинский пытался вернуть свой автомобиль, то оказалось, что Филонич его оперативно продал. И тогда наш герой обратился в суд, который в сентябре 2013 года принял решение о признании сделки по обмену авто путём заключения генеральной доверенности недействительной. Но почему спустя два с половиной году решения суда не исполнено?

Антон Славинский:

По факту получилось так, что судебные исполнители всё профилонили. Ничего не делают, и вот на данный момент уже два с половиной года у меня есть неисполненное решение суда. Ни денег, ни автомобиля.

Как показывает практика, мало выиграть суд. Надо добиться исполнения судебного решения. Наш герой твёрдо уверен: точку в этой истории ставить рано.

Виктория Осипова, адвокат:

Если вас не устаивает та работа, которая проделана судебными исполнителями, или бездействие судебного исполнителя, вы можете обратиться с жалобой на его действие или бездействие.

Эта удивительная история о человеческой доверчивости и коварстве должна быть поучительной для всех. Определённо одно: именно внимательность не позволит упасть под колёса чужой фортуны на дороге жизни. Кстати, сейчас вопросом Антона активно занимаются в следственном комитете. И мы чуть позже обязательно расскажем о результатах.

Судя по всему, гражданин Филонич относится к так называемым «адреналинщикам». Эти люди живут эмоциями: риск, скорость, азарт. Психологи утверждают, что людям этого типа полезны физические нагрузки, посредством которых они сбрасывают эмоциональное напряжение. Ну а гражданину Филоничу хочется напомнить о том, что труд бывает не только добровольным, но и принудительным.