Агрономом Михаил Губич: Чтобы быть хорошим агрономом, надо любить эту землю!

Белорусские поля – кладезь сельскохозяйственных культур. За то, чтобы наша земля была здоровой и плодовитой в ответе они – «властелины полей» – агрономы.

Он даст план работы на текущий день и снова сядет за руль. Без автомобиля в этой профессии никак.

Михаил Иванович ни свет ни заря на ногах, точнее – на своём четырёхколёсном друге объезжает местные владения. Под его руководством без малого – 5 тыс. гектаров земли.

Этому делу Михаил Иванович посвятил 24 года своей жизни. Успел поработать в администрации. Но любовь к земле – взяла своё.

Работа агронома неординарная, весьма ответственная, и главное – созидательная. Без преувеличения можно сказать: накормить население нашей Родины – главная задача агронома.

Зерновых дел мастера знают, когда и как сажать сельскохозяйственные культуры. Чем удобрять, когда убирать. Как уберечь и максимально приумножить урожай.

Впрочем, место работы агронома – это не только поле, он ещё и разрабатывает производственные планы и календарные графики полевых работ.

Провожать закаты, встречать рассветы. Эта профессия не лишена романизма. Колосок к колоску – струящимся покрывалом стелятся изумрудные поля.

Наблюдать за такой завораживающей картиной – одно удовольствие. А вот болеть душой за каждый её сантиметр – ничто иное, как призвание.