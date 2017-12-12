«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске

Новости Беларуси. Проект стратегии «Наука и технологии: 2018-2040» направлен на развитие цифровой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 12 декабря сообщили в Национальной академии наук, где проходит II Съезд ученых. Он собрал более 2500 делегатов.

В чем сегодня нуждается наука и в каком направлении двигаться дальше? Ответы на эти и другие вопросы ищут эксперты из Беларуси, стран СНГ, присутствуют также представители ведущих академий наук дальнего зарубежья. В первый день съезда работа организована по секциям. Дискуссии идут на 9 тематических площадках – от развития индустрии 4.0 и биотехнологий до инноваций в сельском хозяйстве. Проведение съезда станет самым ярким и важным событием уходящего года Науки.

Байба Ривжа, вице-президент Латвийской академии наук:

У нас хорошая долголетняя дружба, как с национальной академией наук, так и с институтами. У нас был такой проект вместе с белорусскими учеными. Там молодые белорусские ученые очень-очень хорошо себя показали.