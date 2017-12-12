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«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске

12 декабря 2017 15:05
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Новости Беларуси. Проект стратегии «Наука и технологии: 2018-2040» направлен на развитие цифровой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 12 декабря сообщили в Национальной академии наук, где проходит II Съезд ученых. Он собрал более 2500 делегатов.

«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске-1

В чем сегодня нуждается наука и в каком направлении двигаться дальше? Ответы на эти и другие вопросы ищут эксперты из Беларуси, стран СНГ, присутствуют также представители ведущих академий наук дальнего зарубежья.

В первый день съезда работа организована по секциям. Дискуссии идут на 9 тематических площадках – от развития индустрии 4.0 и биотехнологий до инноваций в сельском хозяйстве. Проведение съезда станет самым ярким и важным событием уходящего года Науки.

«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске-4

Байба Ривжа, вице-президент Латвийской академии наук:
У нас хорошая долголетняя дружба, как с национальной академией наук, так и с институтами. У нас был такой проект вместе с белорусскими учеными. Там молодые белорусские ученые очень-очень хорошо себя показали.

«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске-7

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
У нас очень большие резервы в биотехнологиях. Я полагаю, что те предложения, которые внесены Президенту по развитию биотехнологического сектора, будут поддержаны. И они действительно составят солидный сектор нашей национальной экономики с высокой добавленной стоимостью и с хорошо оплаченными рабочими местами.

Будущее науки, безусловно, за молодыми учеными. На них возлагаются особые надежды. В первую очередь, они связаны с высокими технологиями. Около 300 специалистов из университетов и организаций также принимают участие в съезде. На примере успешных стартапов обсуждают, как не только создавать, но и грамотно продавать свой продукт.

# общество # Михаил Мясникович # Фотофакт # Белорусская наука

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