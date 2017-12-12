Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге

Ольга Верамей, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: Мне очень нравится застройка проспекта Дзержинского. Мы были у истоков. Я когда начинала в «Минскграде» работать, мы делали презентацию возможностей строительства этой линии метрополитена. В серединной части у нас будет построено несколько микрорайонов.

Минчане:

– Мне не слишком сильно нравится то, что здесь стоит эта прекрасная «Галерея» новая, а здания вокруг не очень сильно вписываются в общий вид.

– Мне больше нравится та часть города – более старая, она очень атмосферная, классная.

– Мне нравится «Галерея». Красивые дома.

– Оно как-то должно вписываться хотя бы архитектурно: сделать какие-нибудь балясины или еще что-нибудь, но чтобы это более-менее подходило под архитектуру того времени.

– Вы знаете, все удачно. Раньше здесь был стадион «Трудовые резервы», но он как-то не украшал город. А сейчас очень приятно.

В Комитете архитектуры и градостроительства пояснили логику соседства исторической части и ярких символов постиндустриального общества.

Ольга Верамей:

Есть такие приемы в архитектуре, которые действуют на контрасте.

Вадим Гриневич, архитектор:

Город – это живой организм, и в нем в любом случае будет присутствовать историческая часть и новые здания. Это неизбежно. Поэтому вопрос нужно решать грамотно и продуманно. Однозначно застройку историческую нужно сохранять.