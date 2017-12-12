Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге
Какие архитектурные перемены ждут Минск в ближайшее десятилетие в программе «Большой город» рассказали белорусские градостроители.
Говорят, что архитектура – это музыка, застывшая в камне. Мелодия Минска с ходом истории менялась.
Ольга Верамей, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Мне очень нравится застройка проспекта Дзержинского. Мы были у истоков. Я когда начинала в «Минскграде» работать, мы делали презентацию возможностей строительства этой линии метрополитена.
В серединной части у нас будет построено несколько микрорайонов.
Сейчас продана на аукционе территория бывшего троллейбусного депо, около Парка Челюскинцев прекрасный квартал появится.
Транспортная артерия проспекта Дзержинского попадает в самое сердце Минска – на Немигу. Что думают жители города об архитектурном облике центра Минска?
Минчане:
– Мне не слишком сильно нравится то, что здесь стоит эта прекрасная «Галерея» новая, а здания вокруг не очень сильно вписываются в общий вид.
– Мне больше нравится та часть города – более старая, она очень атмосферная, классная.
– Мне нравится «Галерея». Красивые дома.
– Оно как-то должно вписываться хотя бы архитектурно: сделать какие-нибудь балясины или еще что-нибудь, но чтобы это более-менее подходило под архитектуру того времени.
– Вы знаете, все удачно. Раньше здесь был стадион «Трудовые резервы», но он как-то не украшал город. А сейчас очень приятно.
В Комитете архитектуры и градостроительства пояснили логику соседства исторической части и ярких символов постиндустриального общества.
Ольга Верамей:
Есть такие приемы в архитектуре, которые действуют на контрасте.
Вадим Гриневич, архитектор:
Город – это живой организм, и в нем в любом случае будет присутствовать историческая часть и новые здания. Это неизбежно. Поэтому вопрос нужно решать грамотно и продуманно. Однозначно застройку историческую нужно сохранять.
Основная проблема города, конечно, я считаю, это спальные панельные типовые районы. В принципе, будущего у них особо нет.
Стеклянные двери, двор без машин и свет в подъезде – из этих маленьких кусочков складывается благоприятная среда.
В Европе давно отказались от жилых домов с высокой этажностью. 5-6 этажей – максимальный предел.
Анна Зубченок, архитектор:
Дом «У Троицкого» может там существовать, но сделан не в соответствующем объеме. Объект у Цирка имеет очень хорошую архитектуру, но сидит в месте, где его не должно быть. Уклад жизни людей очень сильно поменялся в соответствии с темпом жизни, с технологиями, а планировка квартир совершенно не поменялись, они не подходят.
Обсудив неудачные и удачные решения архитекторов, а также планы на будущее, мы можем сделать вывод – ответственность перед обществом современных зодчих крайне высока.