Верховный Суд рассмотрит уголовное дело в отношении сбежавшего в Канаду карателя

Этот изверг активно участвовал в уничтожении мирного населения БССР, в том числе в сожжении жителей Хатыни, убийствах еврейских семей. В 1951 году он скрылся на территории Канады, которая после войны предоставила убежище многим нацистским преступникам. Получив даже гражданство этой страны, Катрюк прожил там до 93 лет и умер в 2015-м, избежав справедливого наказания за расправы над невинными людьми. Но такие преступления не имеют срока давности.