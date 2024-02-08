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Верховный Суд рассмотрит уголовное дело в отношении сбежавшего в Канаду карателя

08 февраля 2024 06:25
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Уголовное дело в отношении палача 118-го украинского карательного батальона Владимира Катрюка начнет сегодня, 8 февраля, рассматривать в открытом судебном заседании Верховный суд Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный Суд рассмотрит уголовное дело в отношении сбежавшего в Канаду карателя-1

Этот изверг активно участвовал в уничтожении мирного населения БССР, в том числе в сожжении жителей Хатыни, убийствах еврейских семей. В 1951 году он скрылся на территории Канады, которая после войны предоставила убежище многим нацистским преступникам. Получив даже гражданство этой страны, Катрюк прожил там до 93 лет и умер в 2015-м, избежав справедливого наказания за расправы над невинными людьми. Но такие преступления не имеют срока давности.

Верховный Суд рассмотрит уголовное дело в отношении сбежавшего в Канаду карателя-4

О его злодеяниях будет известно еще более широкой общественности, а белорусское правосудие поставит законную точку в деле карателя. Как ранее заявили в Генпрокуратуре, это один из важных результатов расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Доказательства в отношении палача бесспорные.

# Судебная система Беларуси # общество

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