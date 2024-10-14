Молодой специалист «Минскпроекта» победил в «Минской смене» – вот какие проекты он показал
Молодежные инициативы и креативные идеи. В столице определили победителей проекта «Минская смена». Обладателем Гран-при стал техник-проектировщик из «Минскпроекта» Владислав Кашковский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он представил сразу две разработки в номинациях «Культура», а также «Градостроительство и архитектура». Молодой человек предложил реставрировать костел Вознесения Девы Марии под Минском и обустроить территорию в одном из микрорайонов столицы.
С победителем пообщалась наш корреспондент Анастасия Близнюк.
Интерес к архитектуре у молодого человека появился еще в школьные годы. Поэтому он с детства занимался рисованием. Когда пришло время определяться с профессией, отчетливо понимал, что хочет стать архитектором. Правда, поступить на заветную специальность получилось не с первого раза. Но юноша упорно шел к своей цели. И к разработке проекта по реставрации костела Вознесения Девы Марии приступил еще во время учебы. Локация была выбрана неслучайно: рядом с костелом находится его дача. За историческим зданием Владислав наблюдал несколько лет.
Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект»:
Я начал собирать про него информацию, копаться, искать, расспрашивать местных жителей. Создал 3D-модель памятника на тот момент, как он сейчас существует. Следующим этапом было создание его исторического вида. Были некоторые данные, описание, в том числе от местных жителей. И из всего этого я пытался создать какой-то его исторический облик.
Второй проект Владислава направлен на обустройство территории в зеленой зоне в Московском районе столицы. Название локации поэтическое – «Сад вершаў». Инициатива возникла из желания не только преобразить территорию, но и создать место, где жители смогут наслаждаться природой, общаться и проводить время с семьей и друзьями.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
Совсем скоро здесь появится детская площадка, малые архитектурные формы с белорусским орнаментом, будет и аллея со стихами классиков. Локация продумана не только эстетически – предусмотрены также комфортность и устойчивость.
Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект»:
Насколько это интересная и обширная зона. Одно дело – на бумаге. И другое – вживую увидеть это изобилие растительности, уникального рельефа.
Как относятся к молодому проектировщику на работе и о чем мечтает Владислав – смотрите в видео.