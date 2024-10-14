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В Бобруйском районе открылся новый МТК на 600 голов дойного стада

14 октября 2024 19:13
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Залог высоких результатов в сельском хозяйстве – эффективные технологии. Именно по такому принципу по всей стране сейчас возводят современные молочно-товарные комплексы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из таких – первый в Бобруйском районе и третий в Могилевской области – открыли 14 октября в окрестностях деревни Телуша. Построен комплекс замкнутого цикла согласно указу Президента.

В Бобруйском районе открылся новый МТК на 600 голов дойного стада-2

Использовали здесь не совсем стандартную для таких сооружений технологию – в помещениях для животных много света, что, безусловно, положительно влияет на результат. На полную мощность, а это пять тысяч тонн молока в год, новый комплекс должен выйти уже через год.

В Бобруйском районе открылся новый МТК на 600 голов дойного стада-4

Александр Босяков, директор филиала «Пищевик-Агро»:
Все помещения, которые имеются в филиале, они заполнены. То есть поголовье с каждым годом увеличивается, а постановочных мест у нас нет. Молоко сегодня рентабельный продукт, поэтому и такое внимание уделяется. Программы и кредиты льготные, поэтому решение здесь само по себе назревало.

Перед регионом стоит задача за три года перевести около 50 тысяч коров в достойные условия. 10 новых ферм, которые должны открыться в регионе до конца года, – только первые шаги для решения этого вопроса.

В Бобруйском районе открылся новый МТК на 600 голов дойного стада-6

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
На следующий год мы уже проектируем еще 10 комплексов. Это приятно, это отрадно. Для Могилевской области это крайне необходимо и очень нужно. И плюс мы еще и дальше, уже на 2026 год, нарабатываем программу строительства комплексов, плюс достройка тех комплексов, где не совсем выдерживается технология. Это наша задача, даже архиважная задача для нас, могилевчан.

В новом комплексе будет работать три десятка человек, среди которых в том числе и молодые специалисты.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Анатолий Исаченко # Год качества

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