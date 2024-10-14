В Бобруйском районе открылся новый МТК на 600 голов дойного стада

Залог высоких результатов в сельском хозяйстве – эффективные технологии. Именно по такому принципу по всей стране сейчас возводят современные молочно-товарные комплексы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – первый в Бобруйском районе и третий в Могилевской области – открыли 14 октября в окрестностях деревни Телуша. Построен комплекс замкнутого цикла согласно указу Президента.

Использовали здесь не совсем стандартную для таких сооружений технологию – в помещениях для животных много света, что, безусловно, положительно влияет на результат. На полную мощность, а это пять тысяч тонн молока в год, новый комплекс должен выйти уже через год.

Александр Босяков, директор филиала «Пищевик-Агро»:

Все помещения, которые имеются в филиале, они заполнены. То есть поголовье с каждым годом увеличивается, а постановочных мест у нас нет. Молоко сегодня рентабельный продукт, поэтому и такое внимание уделяется. Программы и кредиты льготные, поэтому решение здесь само по себе назревало. Перед регионом стоит задача за три года перевести около 50 тысяч коров в достойные условия. 10 новых ферм, которые должны открыться в регионе до конца года, – только первые шаги для решения этого вопроса.