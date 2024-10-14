Владимир Кухарев вручил ордена Матери 16 минчанкам в столичном Дворце культуры

Пример любви и заботы. 16 минчанок удостоены ордена Матери. Торжественная церемония прошла в Минском городском дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Высокие государственные награды женщинам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Орден Матери получили минчанки, родившие или воспитавшие пять и более детей. Всего в семьях награжденных женщин воспитывается 82 ребенка. При этом у двух мам по шесть детей, еще 14 воспитывают по пять. Большинство из них успешно совмещают семью и карьеру.

Ольга Белоусова-Гедровец, многодетная мама:

Необычное ощущение, потому что орден – это такая высокая награда, очень признательна. Глава государства подписал, в числе всех я награждена.

Ирина Балухтина, многодетная мама:

У нас пятеро детей: трое мальчиков и две девочки. Детям самое главное – любовь, улыбки, радость, стремление. Семья – самое главное.