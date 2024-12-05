Молодёжный совет при ЦИК подвёл итоги работы в 2024-м

Подрастающее поколение нашей страны активно интересуется избирательной кампанией 2025 года. Это отмечают участники Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси. 5 декабря они подвели итоги работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача совета – информационное просвещение сверстников. Участники проводят диалоговые площадки с молодежью в вузах, колледжах и трудовых коллективах, где рассказывают об институте президентства и особенностях избирательной кампании. За прошедший год проведено более 170 подобных встреч. Одной из главных тем в повестке сегодняшнего заседания стало обсуждение перспективных форм работы с молодежью.

Дмитрий Муравейников, председатель Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси: Наша главная задача в эту избирательную кампанию – это политическое просвещение молодежи. Мы реализуем ряд наших проектов. Один из наших проектов – это молодежный марафон «Выбирай.BY». Члены Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь проводят встречи по всей стране. Мы говорим с молодежью об особенностях кампании, об институте президентства в целом и видим искреннюю заинтересованность молодежи в предстоящих президентских выборах.

Михаил Коновальчик, участник Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Встречи проходили как в рамках подготовки к единому дню голосования, так и в рамках нынешней электоральной кампании. Молодежи необходимо объяснять, для чего они идут на выборы. Что их голос решает на самом деле многое. И молодежь должна понимать, кого и куда она выбирает.

Встречу приурочили к 35-летию Центральной избирательной комиссии Беларуси. За эти годы успешно проведено 27 кампаний по выборам и четыре республиканских референдума. Избирательная кампания в нашей стране продолжается – уже 6 декабря инициативные группы завершат сбор подписей.