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В Минске стартует неделя безвозмездной и добровольной сдачи крови

06 июня 2016 17:40
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Новости Беларуси. В преддверии Всемирного дня донора в столице стартует неделя безвозмездной и добровольной сдачи крови. Так, всех желающих поучаствовать в акции и сдать кровь и ее компоненты, ожидают в 6-й городской клинической больнице по 10 июня.

К слову, стать донором может любой гражданин нашей страны в возрасте от 18 до 60 лет. Главное условие – отсутствие противопоказаний, ряда хронических заболеваний и присутствие желания помочь.

Сама процедура, по словам специалистов, занимает не больше двух часов. Мировая практика свидетельствует, что безвозмездные доноры – наиболее здоровые, поскольку их желанием спасти жизнь незнакомца ценой собственной крови двигает больше моральная, а не материальная заинтересованность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Донорство в Беларуси

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