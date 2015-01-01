Новый 2015 год пришел во все страны и уголки мира

Новый 2015 год уже окончательно вступил в свои права. Последними его встретили жители ряда тихоокеанских островов. А вот одними из первых окунуться в атмосферу чуда смогли новозеландцы. Вместе с ними подняли бокалы шампанского и жители Австралии. По доброй традиции полтора миллиона человек собрались в гавани Сиднея и наблюдали за восхитительным фейерверком, который ознаменовал наступление Года Деревянной Козы.

Ожившая сказка. В Дубае огненное представление и сотни салютов буквально утопили город в новогодней феерии.

Вместе с тем, жители Дубая встретили не только 2015 год, но и новый мировой рекорд по количеству использованного освещения.

На одну ночь самое высокое здание в мире стало еще и самым ярким: тысячи огненных фонтанов, яркие картины и высокотехнологичная иллюминация, переливающаяся, будто по взмаху волшебной палочки.

В такие моменты невозможно не поверить, что чудеса действительно существуют.

Грандиозные фейерверки, лазерные шоу, концерты — согласно древней традиции, в этот праздник жители Китая создают много шума. Делают они это с целью отогнать злых духов, которые ищут пристанище в домах, чтобы нести хозяевам разные беды целый год. Миллионы человек по всей стране встретили Новый год в массовых гуляньях на улицах городов страны.

Мечта Остапа Бендера — бразильский Рио-де-Жанейро снова встретил Новый год у океана. Более двух миллионов туристов со всего мира собрались на знаменитом пляже Копакабана. Однако столь многонациональная палитра не помешала людям из разных уголков планеты понимать друг друга. Ведь Новый год — это та ночь, когда все говорят на одном языке — языке счастья.

Поздравления:

— Успехов в работе, в личной жизни, чтобы все было здорово.

— Чтобы все были счастливы, у всех была любовь, денег побольше.

Одновременно с Беларусью двери в Новый год открыли и в Москве. Тысячи семей вышли в самую волшебную ночь в году на Красную Площадь, где они загадывали желания. С надеждой на чудо и счастье встречали 2015 год — Год Деревянной Козы.