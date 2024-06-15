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Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

15 июня 2024 07:47
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Праздник музыки и слова. Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятие съехались гости со всех уголков Беларуси.

Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-1

В основной день феста программа обещает быть насыщенной. Здесь и презентации книжных новинок, творческие встречи с известными людьми, выставки и изыски национальной кухни. Но, по традиции, центральным событием фестиваля станет конкурс молодых исполнителей.

Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-4

За Гран-при и специальный приз имени Владимира Мулявина «Хрустальную гитару» поборются 21 конкурсант. Артисты исполнят как уже знакомые белорусские хиты, так и авторские композиции.

Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-7

Андрей Кот, участник XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024»:
Я приехал в Молодечно из Витебской области, город Орша. На этом фестивале я участвую второй раз, и в этом году я очень хорошо подготовился к нему. И специально к этому фестивалю мы написали песню.

Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-10

– Это лялечка на радость, на счастье. И чем больше коса у этой будет лялечки, тем больше счастья будет у девочки.

Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-13

– Мы прыехалі з Салігорска, настолькі прыгожа тут, ласкава сустракаюць і жадаюць усяго самага найлепшага.

– Мы любім весяліцца, каля кожнай гармоні прыпыняемся, песні спяваем, вяселімся.

Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-16

Завершится день гала-концертом и награждением лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

# Фестиваль # общество

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