Праздник музыки и слова. Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятие съехались гости со всех уголков Беларуси.

В основной день феста программа обещает быть насыщенной. Здесь и презентации книжных новинок, творческие встречи с известными людьми, выставки и изыски национальной кухни. Но, по традиции, центральным событием фестиваля станет конкурс молодых исполнителей.

За Гран-при и специальный приз имени Владимира Мулявина «Хрустальную гитару» поборются 21 конкурсант. Артисты исполнят как уже знакомые белорусские хиты, так и авторские композиции.

Андрей Кот, участник XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024»:

Я приехал в Молодечно из Витебской области, город Орша. На этом фестивале я участвую второй раз, и в этом году я очень хорошо подготовился к нему. И специально к этому фестивалю мы написали песню.

– Это лялечка на радость, на счастье. И чем больше коса у этой будет лялечки, тем больше счастья будет у девочки.

– Мы прыехалі з Салігорска, настолькі прыгожа тут, ласкава сустракаюць і жадаюць усяго самага найлепшага. – Мы любім весяліцца, каля кожнай гармоні прыпыняемся, песні спяваем, вяселімся.