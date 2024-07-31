Молодечно примет чемпионат мира по городошному спорту

Чемпионат мира по городошному спорту пройдет в Беларуси с 1 по 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодечно примет спортсменов более чем из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Русский боулинг», как иногда называют городки, появился четыре века назад. Долгое время игра была народной. Но постепенно приобрела статус. Теперь соревнуются профессионалы. Задача – сбить пушку, стрелу или коленчатый вал – так называются фигуры в городошном спорте. Главное – отправить их все за пределы площадки. Игра развивает координацию, силу, выносливость и улучшает осанку. На чемпионате спортсмены будут состязаться в трех номинациях – классических, европейских и финских городках. В Молодечно специально к масштабному событию построили площадку для соревнований, которая соответствует всем международным стандартам.

Владимир Губаревич, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:

На сегодня идет возрождение в том числе в Беларуси, в Минской области, данного вида спорта. Помимо того, что мы построили современную площадку, где будет проходить чемпионат мира, мы сегодня в регионах Минской области продолжаем также строительство аналогичных площадок. Этот вид спорта идет пока на любительском уровне, для населения, но перспективы у него очень хорошие.

Галина Жаворонкова, четырехкратная чемпионка мира по городошному спорту:

Конечно, я буду принимать участие, буду защищать флаг нашей страны и, конечно же, мне бы хотелось защитить свой титул и достойно выступить не только в личных соревнованиях, но и в командных.