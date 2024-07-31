В Шумилинской районе стартовали мобилизационные учения – они продолжатся по 9 августа

Уровень боевой готовности продолжает совершенствовать Беларусь. Сегодня, 31 июля, в Шумилинском районе начинаются мобилизационные учения. Они продолжатся по 9 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные отработают защиту территории от условного противника. Для этого задействуют имитирующие средства, такие как светошумовые гранаты, холостые патроны и взрывпакеты. Участие в маневрах примут военные комиссариаты двух районов – Бешенковичского и Шумилинского.