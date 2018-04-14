«Дети будут с улыбками приходить домой». Во Фрунзенском районе открылся детский сад на 150 мест

Новости Беларуси. Спортивный зал, бассейн, музыкальная и даже компьютерная комнаты. Во Фрунзенском районе Минска 14 апреля торжественно открыли новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он рассчитан на 150 мест, что очень важно для самого молодого и большого района столицы. Здание многофункционально не только внутри, но и снаружи: песочницы, качели, турники и площадки для изучения правил дорожного движения.

Олег Фролов: Детский сад красивый, современный, оснащенный полностью: игровым оборудованием, компьютерным классом, бассейном. То есть мы, родители, уверены, что наши дети будут счастливые, здоровые и с улыбками приходить домой.

Милана Фролова: Садик очень красивый, особенно мне понравился бассейн. Я буду плавать, заниматься.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:

Сад уже сейчас востребован. С учетом того, что микрорайон и дальше будет развиваться, конечно, он будет востребован жителями в полном объеме.

Кроме этого, в этом микрорайоне, буквально в пешей доступности, в этом году еще один сад введем в эксплуатацию. Непосредственно на месте деревни Сухарево, где сейчас уже активно ведется застройка жилья.

Штат работников полностью набран, и садик уже со следующей недели готов принять первых малышей.