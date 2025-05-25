Анжелика Курчак: миграционная политика в нашем государстве очень выверенная

Стратегически важный ресурс для устойчивого развития страны. Эксперты продолжают анализировать подписанный 21 мая указ Президента «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стратегически важный ресурс для устойчивого развития страны. Эксперты продолжают анализировать подписанный 21 мая указ Президента «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
С другой стороны, надо сказать и о том, что местное население не всегда заинтересовано в трудоустройстве на низкооплачиваемые или тяжелые работы. Поэтому издание этого указа очень своевременно, и оно гарантирует не только создание надлежащих условий для трудящихся иммигрантов, но и в какой-то мере гарантирует безопасность для наших граждан и развитие нашей страны. Миграционная политика в нашем государстве очень выверенная. Она не создает дополнительной социальной и криминогенной напряженности. Этот указ направлен на предупреждение рисков, которые могут возникнуть с учетом нашего опыта трудоустройства иностранцев в этой сфере деятельности.
Для граждан очень важна тематика безопасности – эксперт об указе о трудовой миграции. Подробности здесь.
Валентина Рубан, заместитель директора Могилевского домостроительного комбината:
Наши граждане работают не только по пятидневному режиму рабочего времени. У них суммирован учет рабочего времени, поэтому очень часто у них рабочий день начинается, согласно графику, в 19:00, что позволяет нам приехать, посмотреть условия проживания, санитарные нормы и пообщаться. Возможно, какие-то есть у них вопросы, на что мы отвечаем.
Таким образом, сочетание продуманной регуляторной политики, ответственности нанимателей и государственной поддержки превращает трудовую миграцию в эффективный механизм экономического роста.