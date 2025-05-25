Анжелика Курчак: миграционная политика в нашем государстве очень выверенная

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С другой стороны, надо сказать и о том, что местное население не всегда заинтересовано в трудоустройстве на низкооплачиваемые или тяжелые работы. Поэтому издание этого указа очень своевременно, и оно гарантирует не только создание надлежащих условий для трудящихся иммигрантов, но и в какой-то мере гарантирует безопасность для наших граждан и развитие нашей страны. Миграционная политика в нашем государстве очень выверенная. Она не создает дополнительной социальной и криминогенной напряженности. Этот указ направлен на предупреждение рисков, которые могут возникнуть с учетом нашего опыта трудоустройства иностранцев в этой сфере деятельности.

Для граждан очень важна тематика безопасности – эксперт об указе о трудовой миграции. Подробности здесь.