Развитие сотрудничества – в Ливии открылся Дом Беларуси

Значимое событие для Минска и Триполи. В Ливии сегодня, 25 мая, торжественно открылся Дом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в церемонии приняла наша правительственная делегация во главе с вице-премьером.

Страны намерены развивать сотрудничество по многим направлениям, а это место станет площадкой для проведения встреч, обсуждения конкретных контрактов и их заключения между субъектами хозяйствования и бизнес-кругами.