Развитие сотрудничества – в Ливии открылся Дом Беларуси
Значимое событие для Минска и Триполи. В Ливии сегодня, 25 мая, торжественно открылся Дом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в церемонии приняла наша правительственная делегация во главе с вице-премьером.
Страны намерены развивать сотрудничество по многим направлениям, а это место станет площадкой для проведения встреч, обсуждения конкретных контрактов и их заключения между субъектами хозяйствования и бизнес-кругами.
Среди перспективных направлений для совместной работы – промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение. Ливийская сторона максимально заинтересована в сотрудничестве – от подготовки кадров до поставки лекарств.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Состоялось достаточно много встреч, посещений объектов. Но самое главное – в рамках посещения были основные посылы взаимодействия. Это переход от запланированных в коммюнике направлений деятельности к практической реализации. Это и вопросы медицины, это поставка медицинского оборудования, препаратов, дальнейшая работа по обучению медицинского персонала в учреждениях Республики Беларусь. Также вопросы оказания гуманитарной помощи. Также вопросы связаны были с дальнейшей поставкой техники. Возможно создание совместных предприятий. И в первую очередь именно в сельском хозяйстве возможность выращивания сельскохозяйственных культур, их обработка с дальнейшей возможностью переработки и создания какого-то конечного продукта.
В ходе визита белорусской правительственной делегации в Ливию стороны провели серию переговоров, договорились углубить сотрудничество по линии парламентов. Также принимающей стороне были подарены автобусы МАЗ.