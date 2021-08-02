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«Молитва вдохновит тех, кто будет трудиться». Митрополит Вениамин освятил место закладки первого старообрядческого прихода в Минске

02 августа 2021 20:58
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Новости Беларуси. Не забывают свои корни и хранят традиции предков верующие прихожане первого православного старообрядческого прихода в честь святого пророка Илии города Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молитва вдохновит тех, кто будет трудиться». Митрополит Вениамин освятил место закладки первого старообрядческого прихода в Минске-1

Место под будущий храм общины единоверцев, входящей в Белорусскую православную церковь, 2 августа освятил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. До этого времени староверы, которые признают юрисдикцию Московского патриархата, посещали домовую церковь. Верующие нуждались в помощи в строительстве православного комплекса, включающего в себя храм и воскресную школу.

«Молитва вдохновит тех, кто будет трудиться». Митрополит Вениамин освятил место закладки первого старообрядческого прихода в Минске-4

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Призываю Божье благословение, и пусть наша совместная молитва вдохновит тех, кто будет трудиться над созданием храма. И чтобы мы в радости и благодарении смогли собраться уже с этой благоприятной причины – к освящению храма. Спаси, Господи.

«Молитва вдохновит тех, кто будет трудиться». Митрополит Вениамин освятил место закладки первого старообрядческого прихода в Минске-7

Митрополит Вениамин выразил слова благодарности отцу Петру, который прибыл из Москвы, чтобы разделить праздник, чтобы молитва состоялась. Постройку храма планируют начать в самое ближайшее время.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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