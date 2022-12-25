Минимально от 1000 рублей. Какие корпоративы белорусы закатывают на Новый год?
Новости Беларуси. От глобальных финансовых проектов к локальным. В преддверии праздников многие задумываются над своими тратами, львиная доля которых уходит как раз на подготовку новогоднего застолья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, у всех свои традиции, предпочтения и размер кошелька.
Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения.
Плюс праздничная программа. Какие музыкальные изыски хотят видеть белорусы в эту ночь?
Елена Благодир, организатор праздников:
Всякие неоновые шоу, кавербенды, пиротехническое шоу. Самый, скажем, недорогой корпоратив, наверное, смотрим в белорусских рублях уже с налогом… Минимально это где-то от 1 000 белорусских рублей. А выше все зависит от медийности артиста и от начинки. До 20 тысяч белорусских рублей.
Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана.
При этом уже 25 декабря забронировать столик в ресторане практически невозможно. Буквально по часам расписано и проживание в наших санаториях. Много приезжих. Белорусское гостеприимство и комфорт – лучшие условия, чтобы вступить в новый 2023 год.
Подписывайтесь на нас в Telegram!