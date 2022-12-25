Минимально от 1000 рублей. Какие корпоративы белорусы закатывают на Новый год?

Новости Беларуси. От глобальных финансовых проектов к локальным. В преддверии праздников многие задумываются над своими тратами, львиная доля которых уходит как раз на подготовку новогоднего застолья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, у всех свои традиции, предпочтения и размер кошелька.

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения. Плюс праздничная программа. Какие музыкальные изыски хотят видеть белорусы в эту ночь?

Елена Благодир, организатор праздников:

Всякие неоновые шоу, кавербенды, пиротехническое шоу. Самый, скажем, недорогой корпоратив, наверное, смотрим в белорусских рублях уже с налогом… Минимально это где-то от 1 000 белорусских рублей. А выше все зависит от медийности артиста и от начинки. До 20 тысяч белорусских рублей. Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана.