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Минимально от 1000 рублей. Какие корпоративы белорусы закатывают на Новый год?

25 декабря 2022 19:23
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Новости Беларуси. От глобальных финансовых проектов к локальным. В преддверии праздников многие задумываются над своими тратами, львиная доля которых уходит как раз на подготовку новогоднего застолья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, у всех свои традиции, предпочтения и размер кошелька.    

Минимально от 1000 рублей. Какие корпоративы белорусы закатывают на Новый год?-1

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения.  

Плюс праздничная программа. Какие музыкальные изыски хотят видеть белорусы в эту ночь?

Минимально от 1000 рублей. Какие корпоративы белорусы закатывают на Новый год?-4

Елена Благодир, организатор праздников:
Всякие неоновые шоу, кавербенды, пиротехническое шоу. Самый, скажем, недорогой корпоратив, наверное, смотрим в белорусских рублях уже с налогом… Минимально это где-то от 1 000 белорусских рублей. А выше все зависит от медийности артиста и от начинки. До 20 тысяч белорусских рублей.

Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана.  

Минимально от 1000 рублей. Какие корпоративы белорусы закатывают на Новый год?-7

При этом уже 25 декабря забронировать столик в ресторане практически невозможно. Буквально по часам расписано и проживание в наших санаториях. Много приезжих. Белорусское гостеприимство и комфорт – лучшие условия, чтобы вступить в новый 2023 год.

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# Новый год # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Елена Благодир # Фотофакт

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