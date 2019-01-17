Мокрый снег, туман и гололедица ожидаются в Беларуси 17 января

Новости Беларуси. Из-за сильного ветра в Беларуси на 17 января объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики обещают сильный ветер и мокрый снег, переходящий в дождь, а также туман и гололедицу.
Новости Беларуси. Из-за сильного ветра в Беларуси на 17 января объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики обещают сильный ветер и мокрый снег, переходящий в дождь, а также туман и гололедицу.
Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия представляют реальную опасность. Так, ГАИ призывает водителей соблюдать повышенную бдительность, а так же не парковаться возле деревьев.
К выходным погода наладится – в пятницу нас ожидает оттепель.