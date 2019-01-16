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Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ

16 января 2019 21:17
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Новости Беларуси. Минчане в среднем тратят около 10 % суточного времени на спорт – данные статистики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ-1

Зимних видов – не менее 15-ти, среди них и катание на коньках. Отсюда и необходимость создавать хорошие ледовые площадки. Людей, которые этим занимаются, называют ледоварами. С ними познакомилась корреспондент Анастасия Кончиц.

Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ-4

Подробности в видеоматериале.

# Зимние виды спорта # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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