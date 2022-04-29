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«Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду». В Минской области открыли военно-патриотический клуб «Сокол»

29 апреля 2022 13:39
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Новости Беларуси. Более 60 ребят из трех школ Минского района объединит военно-патриотический клуб «Сокол» Вооруженных сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его торжественно 29 апреля открыли в Мачулищах.

Андрей Лукьянович: в Год исторической памяти мы открыли, поставили на крыло патриотический клуб «Сокол». Читайте здесь.  

«Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду». В Минской области открыли военно-патриотический клуб «Сокол»-1

В клубе большое внимание будет уделяться не только азам военной подготовки, но и физическому развитию. Воспитание у школьников морально-волевых качеств, патриотизма и любви к Родине также в приоритете.

«Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду». В Минской области открыли военно-патриотический клуб «Сокол»-4

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
Мы гордимся тем, что совместно у нас есть такие партнеры социальные как военные, люди в погонах, которые несут азы военной выправки, четкости, ответственности.

«Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду». В Минской области открыли военно-патриотический клуб «Сокол»-7

Я пошел в этот клуб, потому что я люблю разные такие интересные занятия, когда нам рассказывают что-то новое.

«Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду». В Минской области открыли военно-патриотический клуб «Сокол»-10

Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду.

«Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду». В Минской области открыли военно-патриотический клуб «Сокол»-13

К церемонии открытия клуба «Сокол» подготовили специальную выставку, посвященную 9 Мая, а еще презентовали проект «Музей в чемодане». Он собрал воспоминания и личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны. Работала и интерактивная зона: при помощи QR-кода можно было погрузится в прошлое.

Председатель Минского райисполкома: недостаточно двух военно-патриотических клубов, чтобы охватить это направление. Читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Людмила Лукша # Фотофакт

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