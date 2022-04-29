«Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду». В Минской области открыли военно-патриотический клуб «Сокол»

Новости Беларуси. Более 60 ребят из трех школ Минского района объединит военно-патриотический клуб «Сокол» Вооруженных сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его торжественно 29 апреля открыли в Мачулищах. Андрей Лукьянович: в Год исторической памяти мы открыли, поставили на крыло патриотический клуб «Сокол». Читайте здесь.

В клубе большое внимание будет уделяться не только азам военной подготовки, но и физическому развитию. Воспитание у школьников морально-волевых качеств, патриотизма и любви к Родине также в приоритете.

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:

Мы гордимся тем, что совместно у нас есть такие партнеры социальные как военные, люди в погонах, которые несут азы военной выправки, четкости, ответственности.

Я пошел в этот клуб, потому что я люблю разные такие интересные занятия, когда нам рассказывают что-то новое.

Мой прадедушка Николай был военным, и я в будущем тоже буду.