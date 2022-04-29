Председатель Минского райисполкома: недостаточно двух военно-патриотических клубов, чтобы охватить это направление

Новости Беларуси. Более 60 ребят из трех школ Минского района объединит военно-патриотический клуб «Сокол» Вооруженных сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его торжественно 29 апреля открыли в Мачулищах.

Владимир Юргевич, председатель Минского райисполкома:

Это уже второй клуб, первый клуб у нас открыт на базе военной части 3310 Министерства внутренних дел. Буквально прошло три месяца. Конечно, этого еще недостаточно, двух клубов, чтобы охватить. Но это направление, которое задано и главой государства, и мы понимаем, что военно-патриотическое воспитание подрастающего в первую очередь поколения важно сейчас.