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Председатель Минского райисполкома: недостаточно двух военно-патриотических клубов, чтобы охватить это направление

29 апреля 2022 13:37
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Новости Беларуси. Более 60 ребят из трех школ Минского района объединит военно-патриотический клуб «Сокол» Вооруженных сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его торжественно 29 апреля открыли в Мачулищах.  

Председатель Минского райисполкома: недостаточно двух военно-патриотических клубов, чтобы охватить это направление-1

Владимир Юргевич, председатель Минского райисполкома:  
Это уже второй клуб, первый клуб у нас открыт на базе военной части 3310 Министерства внутренних дел. Буквально прошло три месяца. Конечно, этого еще недостаточно, двух клубов, чтобы охватить. Но это направление, которое задано и главой государства, и мы понимаем, что военно-патриотическое воспитание подрастающего в первую очередь поколения важно сейчас.  

Андрей Лукьянович: в Год исторической памяти мы открыли, поставили на крыло патриотический клуб «Сокол». Читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Владимир Юргевич

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