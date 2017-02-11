Почему норвежцы делают селфи с солнцем и кто вынимает кости из селедки: страна фьордов глазами белорусов

Не брезгуют белорусским даже избалованные европейцы. Самые обеспеченные, с самой высокой зарплатой и, соответственно, с самыми большими расходами на жизнь скандинавские обыватели хвалят селедку, выловленную у их берегов, но, видимо, правильно обработанную белорусами, раз хвалят. Норвежская романтика с элементами экономики под белорусским углом зрения в репортаже Яны Шипко.

Яна Шипко, обозреватель:

Несколько сотен километров севернее полярного круга – и мы в Тромсе, крупнейшем городе Северной Норвегии. Сюда приезжают охотники за северным сиянием. Мы же готовились к заполярной зиме, а встречает нас дождь и сумерки, на часах всего второй час дня, а уже почти стемнело. Полярная ночь как никак. Так что поспешим полюбоваться красотой местных фьордов, именно вокруг них, поближе к воде, в Норвегии и концентрируется жизнь.

Норвежцы всегда жили морем. Побережье ласково обнимает Гольфстрим. Теплое течение – настоящий кормилец и для морских обитателей, и для местных жителей.

Яна Шипко:

Одни из самых милых представителей местной морской фауны. Она здесь необычайно разнообразна.

В местном аквариуме все, чем богат морской мир Арктики: от смекалистых морских зайцев из семейства тюленей до хищных рыб. Эти места действительно «клевые». Буквально кишат рыбой. Неудивительно, что на постой приплывают даже киты. Стаи касаток – такое зрелище, в свою очередь, хлеб для предприимчивых местных туроператоров.

Бенгт Хансен, организатор китовых сафари:

Каждый день лодка полна туристов, мы выходим в открытое море, где водятся киты. Много людей работает с рыбой на побережье, в городе не меньше в туризме.

И лодка, пожалуй, едва ли не единственное средство передвижения Бенгта. Норвегия славится бережным отношением к природе и любовью к электромобилям. Сами норвежцы тем временем порой предпочитают передвигаться на своих двоих.

Бенгт Хансен:

В городе люди пользуются общественным транспортом, даже имея собственные авто, ездят из дома на работу на автобусе, потому что парковка – дорогое удовольствие. Годовой абонемент для паркинга – 50 тысяч крон – больше 5,5 тысяч евро, проездной гораздо дешевле.

Когда в конце января солнечный диск впервые за два месяца начинает показываться из-за горизонта, для жителей Северной Норвегии это, как праздник. Они останавливают машину, чтобы сделать селфи, завидев первые лучи, а школьников полюбоваться ими даже отпускают с последних уроков.

Трун, житель Тромсе:

К полярной ночи нужно привыкнуть, но когда ясно, мы называем это не темное, а голубое время. И это фантастика.

И вот оно наследство ледника – норвежские фьорды, бесчисленные заливы. Рыбацкому промыслу на этих берегах тысяча лет. И несмотря на то, что последние десятилетия Норвегия добывает нефть и газ, рыба здесь – по-прежнему основной источник дохода. Семейное дело Хельге – производство сушеной трески для бакалао. Это популярное блюдо – а-ля гаспаччо по-норвежски.

Хельге Йонсен, владелец фирмы:

Для меня лично рыба – это все, у меня маленькая компания, там работают и жена, и дочка, так что рыба – это жизнь. Сейчас фирма вышла на такие объемы, что от сезона производство не зависит и можно прилично заработать.

Впрочем, догоняют, а порой и обставляют приличные доходы здесь и цены. Завышают их в Норвегии искусственно. Политика государства. Вот такой домик на берегу, показывает Хельге, стоит около полутора миллионов евро.

Яна Шипко:

И сколько вам нужно работать, чтобы его купить?

Хельге Йонсен:

25 лет.

Яна Шипко:

И как же их покупают? В кредит?

Хельге Йонсен:

Да.

Да и съемная квартира даже в провинции – дорогое удовольствие, только на отопление зимой уходит 20% аренды. Дороговизна в Норвегии поначалу шокирует. Сами норвежцы в целях экономии не прочь съездить закупиться продуктами в соседнюю Швецию.

Хайди Хогсет, житель Тромсе:

В Норвегии все очень дорого, на еду уходит 8 тысяч крон, я купила квартиру в прошлом году и гашу ссуду – 15 тысяч крон каждый месяц. У меня двое детей – 11 лет и вот младший сын – я трачу много тысяч крон в месяц только на их развлечения.

Кстати, по старинной норвежской традиции отрезать языки трески, а это деликатес, могли только дети рыбаков. И для них это до сих пор неплохой способ подзаработать.

Одна из старинных рыболовецких деревень на острове Сенья. Рядом с традиционными рыбацкими домиками – современный завод. Такие производства строят как можно ближе к морю. Чем меньше улов находится в пути, тем свежее рыба.

Яна Шипко:

По тому, как оживляются чайки, можно понять, что к берегу причаливает корабль. Не успело судно пришвартоваться, как его уже начали разгружать.

Кажется, у рыбаков сегодня удачный день. На этом судне 370 тонн сельди. Первоклассное сырье здесь уже много лет закупает и белорусский производитель. Ведь норвежская рыба считается лучшей в мире. Отличить норвежскую селедку можно по серебристой окраске. Сырье лично приезжает отбирать технологи брестского предприятия. Оценивают качество рыбы, свежесть, структуру филе, цвет, запах, размерный ряд. Атлантическая сельдь – самая крупная и жирная.

Тоне Альфредсью, специалист по качеству рыбоперерабатывающего завода «Nergard Sild AS»:

Белорусские специалисты очень хорошо знают свою работу, они контролируют различные процессы, проводят тесты, проверяют качество, структуру, плотность филе, свежесть и жирность рыбы. Для меня очень легко найти общий язык с ними, мы рады сотрудничеству.

Яна Шипко:

Вот оно, серебро норвежского моря. Самая отборная сельдь попадает на производство. Линии здесь автоматизированы. На выходе получаем вот такое готовое филе.

Его называют «бабочка». Филетирует и убирает кости специальное оборудование. Самое главное – оперативность. Этот корабль с сырьем отправится в Клайпеду. А оттуда – как раз в Беларусь.

Логотип NORGE – гарантия, что продукт сделан из норвежской рыбы и знак доверия. Норвежское сырье плюс наши технологии – и готовый продукт под белорусским брендом знают и покупают на четырех континентах.

Ян Эйрик Джонсен, маркетинг-менеджер Норвежского рыбного комитета:

Мы выбрали одного из крупнейших импортеров норвежской сельди в Европе, чтобы разместить свой логотип. Это очень важно, поскольку мы производим сырье, но зависим от компаний, под брендом которых конечный продукт попадает на полки магазинов. А сотрудничая с брестским предприятием, мы уверены, что это будет высококлассная продукция, которая может быть произведена из норвежской сельди.

Эта сельдь проделала путь из Норвегии в Беларусь и обратно. Эспэн рассказывает, селедка под шубой – нередкий гость на их столе.

Эспэн Хегмо, композитор:

С тех пор, как моя девушка пожила в Минске, мы готовим белорусские блюда дома регулярно. Мне очень нравится.

А пока мы готовим традиционное блюдо, слоями накладываются и воспоминания о визитах в Беларусь.

Эспэн Хегмо:

Я был в Минске дважды, последний раз летом. Посетили Ботанический сад, он абсолютно великолепен. Дружелюбные люди, вкусная еда. Красивая архитектура. И это очень чистый город, где чувствуешь себя спокойно.

Девушка Эспэна училась в Минске, с собой на родину забрала и частичку нашей культуры. Сейчас радуются безвизовому въезду до пяти дней для иностранцев.

Эспэн Хегмо:

Здесь нет посольства. И мне пришлось посылать паспорт в Ригу, поэтому сейчас будет гораздо проще. И это хороший шаг для привлечения туристов в Минск, вы сможете заработать.

Эспэн композитор, его музыка звучит не только со сцены, но и в норвежских фильмах. У нас в стране закончился Год культуры, а вот в Норвегии, сетует, наоборот культуру отпустили в свободное плавание.

Эспэн Хегмо:

Сейчас в правительстве крайне правая партия, они никогда особо не заботились о культуре. Норвегия богатая страна, вопрос в том, как распределяются приоритеты.

И вот вуаля: под аккомпанемент воспоминаний о нашей стране –совместное кулинарное произведение норвежско-белорусского дуэта.