«Могу приоткрыть завесу определённой тайны». Игорь Петришенко рассказал, что появится в Копыле ко Дню письменности

Среди знаковых событий – фестиваль книги и прессы. На Аллее писателей можно будет не только сделать на память снимки с новых фотозон, но и лично пообщаться с современными авторами. Кроме того, откроют памятный знак «Мастер-кожевенник». Он будет олицетворением молодого писателя Тишки Гартного, который свою трудовую деятельность начинал в кожевенной мастерской.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы, конечно же, уверены, что все подготовительные работы будут завершены буквально в ближайшее время. Всего того, что планировалось по подготовке инфраструктуры, по созданию соответствующих локаций для такого торжественного, запоминающегося и на все вкусы и возрасты праздника, нам удалось достигнуть. И мы с каждым годом, с каждым регионом добавляем к этому празднику какие-то новые подходы. Вы знаете, что в Копыле, я уже могу приоткрыть завесу определенной тайны, которая еще на заключительном этапе подготовки, – Аллея писателей. Копыльщина славится тем, что отсюда 52 знаменитых наших белорусских писателя: и Тишка Гартный, и Кузьма Черный, и ряд других знаковых для Беларуси писателей – выходцы из Копыльщины.